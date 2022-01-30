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館長力挺國軍操練「刺槍術、500障礙」　超科學理由曝光

▲▼館長在直播上討論刺槍術與500障礙，引發熱烈討論。（圖／翻攝自館長惡名昭彰）

▲館長在直播上討論刺槍術與500障礙，引發熱烈討論。（圖／翻攝自館長惡名昭彰）

記者林彥臣／綜合報導

現代戰爭已經是一場科技化的競賽，對於國軍是否要保留刺槍術、500障礙等訓練，一直是兩派激辯的問題，曾經是海軍陸戰隊士官的館長陳之漢，也在直播中談到這個議題，表態應該保留刺槍術與500障礙的訓練。

館長在當時的直播中表示，過去他也是刺槍的教官，刺槍要練到可以去表演，也是一個滿辛苦、滿累的過程，以他的經驗，把刺槍術當作是一種體能訓練，「算是合理啦」。

▲▼館長在直播上討論刺槍術與500障礙，引發熱烈討論。（圖／翻攝自館長惡名昭彰）

▲館長表示，他以前曾經擔任過刺槍的教官。（圖／翻攝自館長惡名昭彰）

館長接著說，500障礙算是短時間、高強度的負重間歇，這更是沒有爭議的訓練項目，因為這完全就是體能訓練項目。

網友在影片中留言回應表示，「現在人會覺得刺槍術沒用是因為現在刺槍術是學來表演用的」、「我是不反對刺槍術,但是希望訓練能貼近實戰，否則真的只會淪為表演性質」、「加強刺槍術很合理，恢復五百障礙本該就要，當兵正常操課更要嚴謹! 男生怕當兵不知道在想什麼！」

▲▼國軍保留刺槍術如果還是無法與時俱進，大幅翻新訓練內容，只幻想呈現軍人氣魄其實大可不必。（圖／陸軍臉書）

▲有些網友支持訓練刺槍術，但是應該更接近實戰，而不是表演性質。（圖／陸軍臉書）

「刺槍術格鬥，教你拿穩槍支，也能近身搏鬥格鬥，也避免被一撥就掉槍，練手指手腕力量」、「我覺得有必要，畢竟無法保證你子彈被耗盡補給不在的時候，匕首跟擒拿學習時間又相對較長、難度較高（個人體驗），刺槍術簡單易入門又被玩的時候鍛鍊腕力，以後拿槍也穩定一點點」。

但也就網友表示不同意見，「只有刺槍跟五百障礙不夠啊」、「應該增加單體作戰能力 與槍械訓練」、「刺槍應該是緊要關頭的防身術，但是這個訓練方式真的有用嗎」、「刺槍術當你提槍往前衝鋒到敵人面前時，看到對方直接掏出手槍對準你腦袋時，你就會知道自己有多蠢了」。

「刺槍真的除了練毅力或體能，對戰場上一點幫助都沒有，不要鬧了，如果練這個就對上戰場近戰有幫助，那拳擊手只要練正拳出手就好了啊」。

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