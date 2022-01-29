▲「山博行線深度之旅—走訪南瀛天文園區與左鎮化石園區」，帶領民眾實際搭乘公車暢遊兩大園區，並透過專業導覽，深度旅遊體驗民眾大讚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

現代人休假旅遊不想走馬看花、不想煩惱塞車停車問題，希望能有既輕鬆又具深度的旅遊方式，台南市政府交通局與大台南公車故事館合作舉辦「山博行線深度之旅—走訪南瀛天文園區與左鎮化石園區」，帶領民眾實際搭乘公車暢遊兩大園區，並透過專業導覽，深度旅遊體驗讓參與民眾都大聲說讚！

交通局長王銘德表示，近來海外疫情持續延燒，國內旅遊風氣不減反增，市長黃偉哲也指示交通局做好大眾運輸規劃，讓遊客能利用大台南公車進行出遊，大台南公車舒適又便捷，是降級警戒後外出旅遊最好的交通工具。

交通局長王銘德指出，大台南幅員廣闊，其中山區與丘陵地形約占台南面積的1/3，近年來市府持續整併及建設山區遊憩觀光景點，致力推動山區產業並吸引觀光人潮，期望帶動區域發展。因此，「山博行線」的出現，串聯了台南近山地區各博物館，包括充滿星象知識的南瀛天文園區、富有歷史底蘊的山上花園水道博物館及考古味十足的台南左鎮化石園區等景點，是一條山區知性漫遊旅行路線。

這次的公車輕旅行活動，故事館相揪民眾作伙一起搭上「山博行線」，深度旅遊南瀛天文園區與左鎮化石園區。南瀛天文園區位於大內區，具有曾文溪曲流、河階地形及月世界泥岩堊地等豐富地質景觀，順應山坡地形設置有三大主館，分別為天文展示館、天文觀測館及3D與2D星象劇場，走一趟就可對宇宙、星空有更多的認知。

而左鎮化石園區收藏有猛獁象、劍齒象、鱷魚、貝類等海相和陸相生物化石，加上左鎮人頭骨碎片、早坂中國犀復原骨架等蒐藏品，是一座化石寶庫，而本次活動也特別預約團體導覽，讓大小朋友們都收穫滿滿，參加民眾更表示這趟旅程可說是「上知天文、下知地理」。

台南市公共運輸處表示，本次行程規劃及搭車資訊也會提供民眾作為參考，而山博行線的相關資訊也可參考官方網頁（https://www.taiwantrip.com.tw/Frontend/Route/Select_p?RouteID=R0059），有興趣的朋友可以自行安排出遊時間及行程，搭上公車來一場漫遊之旅。「公車串聯地方美好」公車輕旅行系列活動還有一個場次，只要上「大台南公車故事館」FB粉絲專頁，就可以輕鬆查詢相關資訊及完成報名喔，歡迎各位朋友密切注意並踴躍參加。