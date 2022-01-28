快訊／高雄港群聚再增4人「隔離期間轉陽」！整起案件累積77人

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

高雄港埠群聚風暴延燒，中央流行疫情指揮中心今（28）日宣布新增27例台灣本土病例，其中高雄港相關再增4例，累積77例。

指揮中心下午公布國內新增71例確定病例，分別為27例本土個案及44例境外移入；另確診個案中無新增死亡。新增的本土個案，當中有4起和高雄港群聚相關。指揮官陳時中說，都是匡列一採陰，隔離期間陽性，都是職場或者親密接觸者或者工作。

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▲1/28「案18155高雄港相關確診」個案關聯。（圖／指揮中心提供） ※點圖放大

指揮中心表示，今日新增本土個案為8例男性、19例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,613,922例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,594,976例排除)，其中18,634例確診，分別為3,561例境外移入，15,019例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

新增3例空號病例(案18314境外移入、案18425本土、案18438本土，再次採檢為陰性，共3案研判排除)，累計126例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。