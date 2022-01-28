　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

溫泉飯店員工提領百萬現金　台中警主動關心通報護鈔

記者哈勇嘎奧 ／台中報導

27日上午谷關地區溫泉飯店胡姓女員工徒步至谷關郵局欲提領160幾萬現金，用來發放員工工作獎金，臺中市和平警分局谷關派出所警員蕭景烈執行金融機構守望勤務，主動向該名女子關心，得知將提領上百萬現金，即通報派出所調派警員田中源前來護鈔，員警全程陪同領款後，護送胡女返回飯店將現金鎖進保險箱，業者很感謝員警主動護鈔的用心，讓民眾感覺很安心。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

飯店女員工至郵局提領百萬現金發放獎金，員警主動上前關心病護鈔製飯店。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲谷關派出所派出巡車護送提領現金員工回飯店。(圖。民眾提供)

谷關派出所所長王繼生表示，當地飯店業者大多於春節前夕為了犒賞員工而提領大額現金發放，近期已協助5起轄區民眾護鈔，而這次護鈔的金額最多，也是員警主動關切詢問後全程協助。在春節期間，除加強金融機構安全維護措施外，警察機關也提供存、提款護鈔服務，也請民眾多加利用機動派出所，即時提供受理報案及各項為民服務。

和平警分局長陳祥麟提醒，春節快到了，自本(111)年1月24日22時至2月7日24時，加強重要節日安全維護工作期間，警察機關提供民眾(含外僑)舉家外出遠遊可向警察申請居家安全維護貼心服務措施，只要撥打1通電話到轄區派出所或打「110」，讓您全家安心遠遊。

另年節期間，和平警分局各分駐(派出)所將於轄內設置機動派出所，即時提供受理報案及各項為民服務；春節期間餐敘飲宴、切勿酒後開車，警察機關將針對「酒後駕車」、「闖紅燈」、「嚴重超速」(超速40公里以上)等重大交通違規加強取締，確保民眾行的安全，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，透過治安、交通及為民服務作為，建構「平安、幸福、快樂」的社會氛圍，讓民眾平安歡度佳節。

ET快訊
最後1天搶一年份衛生棉！　加抽iPhone 13將開獎
快訊／台積電南科廠工安意外！　5人從6米高處墜落
LIVE／女駕駛環東撞死騎士　案發前博愛特區逆向畫面曝
快訊／台南今確診+1！　黃偉哲下午說明
19歲「超胸」女荷官！高雄26人開賭　4人無罩慘了
一張「騎車載嫩嬰照」炸鍋！天兵爸現身了　網讚道歉文：給過
立刻揪團開吃！　拿坡里「炸雞買10送10」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

神廟發威！埔鹽順澤宮大年初一起發3000個錢母、1萬頂冠軍帽

溫泉飯店員工提領百萬現金　台中警主動關心通報護鈔

台南學甲尋人高手引擎「虎力」全開　春節前夕再助民眾返家團圓！

南投警提供春節「舉家外出住居安全服務」　講英語嘛A通

好康大放送！舊車換新電動機車　彰化補助18000元還可抽獎

男子拒繳酒測等罰款19萬2千元　查封關廟透天厝後立馬繳清

台南特警春節前表演高超戰技　展現打擊犯罪決心

小心行駛勿超速！　台南區間測速執法系統過年前正式啟用

新竹市立動物園初一開園　歡迎大家走春來尋虎

維護恆春半島治安　警持續擴大臨檢KTV、小吃部

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

莎莎突PO寶寶符號：我有了！　狂收「恭喜訊息」揭肚皮真相

《大嘻哈時代》選手被控性侵硬上！ 對方求饒還遭言語辱罵

最高齡！90歲老肺魚愛撒嬌　喜歡被摸肚肚同時有鰓、肺

Sandy首配音...黃子佼一度以為「她被換掉嗎」　「會邀泱泱嗎？」盧廣仲：盒盒盒

台味十足！甘嘎來拎啦拎啦　超嗨喝酒ㄎㄧㄤ曲《酒空仔》

神廟發威！埔鹽順澤宮大年初一起發3000個錢母、1萬頂冠軍帽

溫泉飯店員工提領百萬現金　台中警主動關心通報護鈔

台南學甲尋人高手引擎「虎力」全開　春節前夕再助民眾返家團圓！

南投警提供春節「舉家外出住居安全服務」　講英語嘛A通

好康大放送！舊車換新電動機車　彰化補助18000元還可抽獎

男子拒繳酒測等罰款19萬2千元　查封關廟透天厝後立馬繳清

台南特警春節前表演高超戰技　展現打擊犯罪決心

小心行駛勿超速！　台南區間測速執法系統過年前正式啟用

新竹市立動物園初一開園　歡迎大家走春來尋虎

維護恆春半島治安　警持續擴大臨檢KTV、小吃部

普丁秘密武器曝光！16萬美豔女兵成作戰關鍵　每年比化妝術選美

神廟發威！埔鹽順澤宮大年初一起發3000個錢母、1萬頂冠軍帽

三星擠下英特爾　登上晶片龍頭寶座

海盜近4年簽3台灣球員　海盜高層登大聯盟官網談關鍵

中國科學家攜極音速武器叛逃　情報官揭北京「得耗2年追回」

亮・珠寶／印度大君奢華氣勢再現　疊戴三款大套鍊超霸氣

Nissan「最入門掀背」將成為第4款電動車　官方預告外型超Q

讓屋主住起來好安心的建材　設計師、木工：多樣化又好維護

熱點全面消毒！旗津啟動大規模環境清消　動員80人守社區防線

快訊／台積電南科廠工安意外！5工人墜6米高　2重傷3輕傷

地方熱門新聞

高雄33人吃牛排「隔離過年」心情曝

病患鐵鍊及圓鍬襲警　救護車玻璃破

高雄大灣國中生確診　2天匡列34人

台中市精密二期招租成效差　審計機關要求檢討改善

黃偉哲、郭信良率隊慰勉警察人員及協勤民力

黃偉哲慰勞治安尖兵及協勤民力

這樣做愛心！便當業者捐100萬「便當蓋」相助蓋受虐兒新家

三離島縣發聲明　呼籲中央在台灣端設快篩站

台南區間測速執法系統過年前啟用

黃偉哲年前慰勉贈禮

男子拒繳酒測罰款查封透天厝後繳清

提前發銭好過年　公教人員月退、年終1月入賬

網傳東港KTV前發生鬥毆　警掌握身分查辦

屏東潮州「潮好玩幸福村」試營運

更多熱門

關鍵字：

郵局，現金，護鈔

讀者迴響

熱門新聞

獨／前男友出面控小三　10年前真相被挖出…王思佳回應了

福原愛爆扶正橫濱男　激動公開「新身份」：我會加油的！

名醫估「2月下旬有望降一級」

烏干達14學生遭騙來台當黑工！中州科大校長請辭

女偶像「約砲海量粉絲」淫片瘋傳！真相被挖網傻眼

幫客戶裝水晶燈　他一開電源尷尬了

男友必嫁、必交往　她點出3特質

「火鍋店蛤蜊」帶回家養　3天後現狀曝光

13款刮刮樂「購買攻略」曝光！　想中獎必挑這一張

「幾歲月薪破5萬？」過來人曝1困境

刮刮樂怎選容易中？彩券行店員曝秘招

澎恰恰再爆跳票400萬　「封鎖債主」合作夥伴提告

虎年「最強工作運」4星座！命理師：等著升職加薪

女職員「洗手機」中華電信慘虧3529萬

本土爆地方急匡列！1.6萬人隔離過除夕

更多

最夯影音

更多
Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包
1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面