溫泉飯店員工提領百萬現金　台中警主動關心通報護鈔

記者哈勇嘎奧 ／台中報導

27日上午谷關地區溫泉飯店胡姓女員工徒步至谷關郵局欲提領160幾萬現金，用來發放員工工作獎金，臺中市和平警分局谷關派出所警員蕭景烈執行金融機構守望勤務，主動向該名女子關心，得知將提領上百萬現金，即通報派出所調派警員田中源前來護鈔，員警全程陪同領款後，護送胡女返回飯店將現金鎖進保險箱，業者很感謝員警主動護鈔的用心，讓民眾感覺很安心。

▲飯店女員工至郵局提領百萬現金發放獎金，員警主動上前關心病護鈔製飯店。（圖／民眾提供）

▲谷關派出所派出巡車護送提領現金員工回飯店。(圖。民眾提供)

谷關派出所所長王繼生表示，當地飯店業者大多於春節前夕為了犒賞員工而提領大額現金發放，近期已協助5起轄區民眾護鈔，而這次護鈔的金額最多，也是員警主動關切詢問後全程協助。在春節期間，除加強金融機構安全維護措施外，警察機關也提供存、提款護鈔服務，也請民眾多加利用機動派出所，即時提供受理報案及各項為民服務。

和平警分局長陳祥麟提醒，春節快到了，自本(111)年1月24日22時至2月7日24時，加強重要節日安全維護工作期間，警察機關提供民眾(含外僑)舉家外出遠遊可向警察申請居家安全維護貼心服務措施，只要撥打1通電話到轄區派出所或打「110」，讓您全家安心遠遊。

另年節期間，和平警分局各分駐(派出)所將於轄內設置機動派出所，即時提供受理報案及各項為民服務；春節期間餐敘飲宴、切勿酒後開車，警察機關將針對「酒後駕車」、「闖紅燈」、「嚴重超速」(超速40公里以上)等重大交通違規加強取締，確保民眾行的安全，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，透過治安、交通及為民服務作為，建構「平安、幸福、快樂」的社會氛圍，讓民眾平安歡度佳節。