立法院朝野破冰「柳暗花明又一村」　總預算案拼28日三讀

▲立法院長游錫堃。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

農曆春節將至，立法院臨時會將在明（28）日落幕，但今年度總預算案仍有逾300案沒共識。立法院長游錫堃自上周一（17）召集黨團協商以來，朝野歷經10天攻防及挑燈夜戰，今（27）日中午終於達成共識，將分兩天處理8個委員會的各項提案，力拼明天完成總預算案三讀。游也透過臉書分享詩詞說，「山重水複疑無路，柳暗花明又一村」。

因擔憂行政院宣布開放日本福島核災5縣食品進口，國民黨立院黨團總召費鴻泰今天上午受訪原表示，如果貿然、突襲式宣布日本核食進口，將拒絕協商預算，也不排除有激烈動作杯葛院會。不過，上午11點行政院會結束後，並未進行相關討論，國民黨團也返回會議室繼續協商。

同時，朝野亦達成加速協商進度的共識，同意今天下午2點院會先處理《產業創新條例》部分條文修正草案，下午4點繼續協商總預算案，今天先處理經濟、財政、教育及文化、交通4個委員會相關提案，明天處理內政、外交及國防、司法及法制、社會福利及衛生環境等4個委員會提案，力拼明天完成三讀程序。

朝野黨團也同意，院會處理預算案時，非保留部分，宣讀後均予以通過，保留部分均暫保留，保留部分進行處理前，由時代力量黨團、民眾黨黨團、國民黨黨團、民進黨黨團各推派1人，發言順序授權議事處處理。

對此，游錫堃透過臉書讚許說，「山重水複疑無路，柳暗花明又一村」，希望接下去的1天半時間，總預算案審議能夠順利進行，明天完成三讀，以利減少群聚，並讓大家寬心、快樂地過一個好年。

根據立法院今年度公務預算協商情形統計表，目前仍有335個保留案，包括通案11案、內政委員會54案、外交及國防委員會141案、經濟委員會16案、財政委員會19案、教育及文化委員會13案、交通委員會3案、司法及法制委員會68案、社會福利及衛生環境委員會10案。