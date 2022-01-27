　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立法院朝野破冰「柳暗花明又一村」　總預算案拼28日三讀

▲▼立法院 朝野協商中央政府總預算 促轉會代理主委葉虹靈與柯建銘 游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

農曆春節將至，立法院臨時會將在明（28）日落幕，但今年度總預算案仍有逾300案沒共識。立法院長游錫堃自上周一（17）召集黨團協商以來，朝野歷經10天攻防及挑燈夜戰，今（27）日中午終於達成共識，將分兩天處理8個委員會的各項提案，力拼明天完成總預算案三讀。游也透過臉書分享詩詞說，「山重水複疑無路，柳暗花明又一村」。

因擔憂行政院宣布開放日本福島核災5縣食品進口，國民黨立院黨團總召費鴻泰今天上午受訪原表示，如果貿然、突襲式宣布日本核食進口，將拒絕協商預算，也不排除有激烈動作杯葛院會。不過，上午11點行政院會結束後，並未進行相關討論，國民黨團也返回會議室繼續協商。

同時，朝野亦達成加速協商進度的共識，同意今天下午2點院會先處理《產業創新條例》部分條文修正草案，下午4點繼續協商總預算案，今天先處理經濟、財政、教育及文化、交通4個委員會相關提案，明天處理內政、外交及國防、司法及法制、社會福利及衛生環境等4個委員會提案，力拼明天完成三讀程序。

朝野黨團也同意，院會處理預算案時，非保留部分，宣讀後均予以通過，保留部分均暫保留，保留部分進行處理前，由時代力量黨團、民眾黨黨團、國民黨黨團、民進黨黨團各推派1人，發言順序授權議事處處理。

對此，游錫堃透過臉書讚許說，「山重水複疑無路，柳暗花明又一村」，希望接下去的1天半時間，總預算案審議能夠順利進行，明天完成三讀，以利減少群聚，並讓大家寬心、快樂地過一個好年。

根據立法院今年度公務預算協商情形統計表，目前仍有335個保留案，包括通案11案、內政委員會54案、外交及國防委員會141案、經濟委員會16案、財政委員會19案、教育及文化委員會13案、交通委員會3案、司法及法制委員會68案、社會福利及衛生環境委員會10案。

►雙人水鳥羽毛絨被才799元！

ET快訊
北車接種站「今人潮爆滿」！　現場畫面曝
快訊／蔡頭家屬發聲了！　慟曝「他最後2遺願」
打滿2劑「長期新冠」風險大降50%！　這2廠牌最優
快訊／尼克Ashly結婚2年懷孕了！　含淚PO超音波照
股海老牛2022看好「這2檔」！殖利率達7％：跌深就快撿
快訊／高鐵延伸重大突破！　交通部確定宜蘭站址
快訊／勝利9項罪名都認了！　只坐牢1年半
胃食道逆流幾乎人人有！　醫示警「這狀況」恐變食道癌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

春節前最後一天！北車接種站「人潮排滿滿」　急提前1小時發號碼牌

賴清德過境美國　外交部：深化台美夥伴關係

立法院朝野破冰「柳暗花明又一村」　總預算案拼28日三讀

行政院會未討論福食　羅秉成：目前沒有時間表

吃到「千葉漁產」又遭食藥署抹黑　鍾沛君提3真相反擊：請道歉

解「蛋荒」！農委會調度南蛋北送　每周再從澳洲進口60萬顆應急

雇主扣獎金小心觸法　勞動局：因育嬰假不發年終罰緩「2到30萬」

日缺120萬顆蛋！農委會啟動南蛋北送、澳美進口　估3月底恢復供應

民眾搶打第三劑　蘇貞昌：疫苗庫存700萬劑、品項齊全

蘇貞昌：不通令禁止內用　但務必做好實聯制

100元拆培林卻控新車被敲壞　機車行喊冤！男：等收律師函

女駕駛跟導航逆向闖環東大道　22歲黃牌重機遭撞掉下高架亡

蔡頭驚傳肝癌末期離世享壽71歲　縱橫演藝圈50年「反串成傳奇」

送貨員被猛撲嚇到「怒砸包裹」　黑狗頭遭敲3下慘變腦震盪！

膽小汪搭車美容「全身抖不停」！害怕眼神來回求救：不要洗澡QQ

刺青弟400人面前大聲公告白　育達妹：好啦...我也喜歡你！

疑債務+霸凌...男開槍射殺友　行凶畫面曝！他癱軟倒地亡

劉畊宏兒子為公益「留3年長髮」　游泳不敢脫上衣：怕被路人罵

黑人家中院內走動「形跡可疑」　遭警跳針式盤查怒噴法條教育

萌狗喬好位置自己蓋被睡覺　媽目睹傻眼：新技能解鎖？

春節前最後一天！北車接種站「人潮排滿滿」　急提前1小時發號碼牌

賴清德過境美國　外交部：深化台美夥伴關係

立法院朝野破冰「柳暗花明又一村」　總預算案拼28日三讀

行政院會未討論福食　羅秉成：目前沒有時間表

吃到「千葉漁產」又遭食藥署抹黑　鍾沛君提3真相反擊：請道歉

解「蛋荒」！農委會調度南蛋北送　每周再從澳洲進口60萬顆應急

雇主扣獎金小心觸法　勞動局：因育嬰假不發年終罰緩「2到30萬」

日缺120萬顆蛋！農委會啟動南蛋北送、澳美進口　估3月底恢復供應

民眾搶打第三劑　蘇貞昌：疫苗庫存700萬劑、品項齊全

蘇貞昌：不通令禁止內用　但務必做好實聯制

學習好好說話！高EQ者「非暴力溝通」4步驟　仔細觀察、明確需求都重要

垂釣不會再被趕了　雲林縣政府公告開放垂釣區

以親友、人頭詐領助理費遭搜索約談　桃市議員蔡永芳30萬元交保

跟進好朋友波西引退　貝克漢想一起入名人堂

華上生醫癌症治療大突破　助病患抗癌之路一臂之力

快訊／不滿借錢被拒！小弟朝大哥開2槍爆頭亡　檢方聲押

《天橋》男星被排擠？孟飛兒子首演電影「練壯曬古銅肌」卻遭換角

寄宿學校發現近100「童屍埋葬地」　辦學90年！爆酷刑性侵黑歷史

租房9大風水禁忌曝光！屋內貼有符紙秒閃　旁邊有高架橋也母湯

8登山學童疑食物中毒上吐下瀉　警消全副武裝接駁送醫

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

政治熱門新聞

快訊／致理科大男學生染疫　校方、衛生局證實了

北市1239人足跡重疊！黃珊珊急喊採檢、隔離

時尚編輯頻繁搭板南線、逛百貨　雙北「海量足跡」一次看

納豆腦出血住院還沒醒？　舅舅侯友宜吐「兩句」為他加油

餐廳內用加嚴？黃珊珊：已規劃2.5級SOP　有狀況就公布「春節方法」

北市公布新確診足跡　這1816人盡速採檢

台北80處足跡一次看！5確診者13天趴趴走

長榮鳳凰女友人逛遍中山區！北市曝確診足跡　SOMA、小CK、D+AF全上榜

快訊／某幼兒園老師確診！北市曝11處足跡　集中南港、松山區

時尚達人頻跑趴逛街　「3大張足跡圖」遍布中山、信義區百貨商圈

快訊／新北某科大生確診！曾赴大安區全家辛亥店上班　Ct值僅18

快訊／Ct值只有15！樹林男唱卡拉OK被傳染　家人緊急隔離

258人別出門　黃珊珊：在家等防疫計程車

快訊／致理科技學生確診　侯友宜宣布校園全面清消

更多熱門

相關新聞

懷疑日核食進口突襲　國民黨團嗆拒協商總預算

懷疑日核食進口突襲　國民黨團嗆拒協商總預算

農曆春節將至，立法院臨時會倒數兩天，但今年度總預算案仍有335案沒有共識。立法院原擬今（27）日上午10點展開第二輪黨團協商，不過，國民黨立院黨團總召費鴻泰上午受訪嗆聲說，如果行政院在未經社會大眾討論狀況下，貿然、突襲式宣布日本核食進口，將拒絕協商預算，也不排除有激烈動作杯葛院會，將待11點行政院會開完，再決定要不要繼續協商。

立法院驚傳人員發燒送醫　游錫堃主持朝野協商急喊卡

立法院驚傳人員發燒送醫　游錫堃主持朝野協商急喊卡

游錫堃：立法院買了「民主萊姆酒」

游錫堃：立法院買了「民主萊姆酒」

立法院通過酒駕罰則修正案是忍無可忍！

立法院通過酒駕罰則修正案是忍無可忍！

酒駕罰責加重50% 　初犯致人死傷沒入車輛

酒駕罰責加重50% 　初犯致人死傷沒入車輛

關鍵字：

立法院游錫堃

讀者迴響

熱門新聞

她拒發年終　改用一招讓員工笑了

莎莎突PO寶寶圖：我有了！

蔡阿嘎送員工有薪假30天！原因公開網噴淚

出道7天就解散！女偶像「約砲粉絲多人性愛」

小弟寫5頁信發洩再2槍轟斃大哥

8分鐘前才傳訊女友！22歲男遭逆向撞飛

486先生爆「抄襲影片」刪留言　網紅含淚：拍得「抄」好

KTV包廂砍人！1男被斷臂噴血　殘忍畫面曝

2021日本A片銷量榜單曝光！

錢都群聚感染　市府急發細胞簡訊

蔡頭癌逝！皮膚2紅1黃＝肝出問題

阿喜35歲生日「上身全空」胸型被看光　網激動：無尊快出來

明起全台有雨　過年天氣出爐！最冷10℃時間曝

即／孫安佐涉製槍未遂案宣判　公訴不受理

噴46例「仍不升三級」？　網搖頭：2行業會倒一片

更多

最夯影音

更多
100元拆培林卻控新車被敲壞　機車行喊冤！男：等收律師函

100元拆培林卻控新車被敲壞　機車行喊冤！男：等收律師函
女駕駛跟導航逆向闖環東大道　22歲黃牌重機遭撞掉下高架亡

女駕駛跟導航逆向闖環東大道　22歲黃牌重機遭撞掉下高架亡

蔡頭驚傳肝癌末期離世享壽71歲　縱橫演藝圈50年「反串成傳奇」

蔡頭驚傳肝癌末期離世享壽71歲　縱橫演藝圈50年「反串成傳奇」

送貨員被猛撲嚇到「怒砸包裹」　黑狗頭遭敲3下慘變腦震盪！

送貨員被猛撲嚇到「怒砸包裹」　黑狗頭遭敲3下慘變腦震盪！

膽小汪搭車美容「全身抖不停」！害怕眼神來回求救：不要洗澡QQ

膽小汪搭車美容「全身抖不停」！害怕眼神來回求救：不要洗澡QQ

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面