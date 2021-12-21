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萬秀洗衣店幕後推手出書！客人遺忘多年衣物⋯阿公嬤穿搭IG爆紅

▲▼IG爆紅「萬秀洗衣店」幕後推手張瑞夫出書《溫馨提醒：洗衣服請記得拿》。（圖／時報出版）

▲IG爆紅「萬秀洗衣店」幕後推手張瑞夫（右）出書《溫馨提醒：洗衣服請記得拿》。（圖／時報出版）

記者林育綾／台北報導

一間位在台中后里小鎮的「萬秀洗衣店」，累積了許多客人送洗卻遺忘，沒付錢也長年未取的衣服；孫子張瑞夫因為疫情突然被困在家，看著這些衣服，突然有了靈感，開始讓經營洗衣店的阿公和阿嬤穿搭，上傳到IG，沒想到因此爆紅，甚至國際媒體也報導分享！

▲▼客人遺忘多年未取的衣物，萬秀洗衣店穿搭爆紅。（圖／翻攝自IG：wantshowasyoung）

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▲客人遺忘多年未取的衣物，萬秀洗衣店老闆、老闆娘穿搭爆紅。（圖／翻攝自IG：wantshowasyoung）

IG爆紅的「萬秀洗衣店」幕後推手孫子張瑞夫，近來出書《溫馨提醒：洗衣服請記得拿》，書名來自阿公阿嬤經營洗衣店對人客的提醒，也是「萬秀洗衣店」IG發文深受大家喜愛的起源。

面對長年客人沒取的衣服，加上當時疫情突然被困在家，張瑞夫說，「那時的我就只是一個念頭，好像這些衣服可以做些什麼，好像這麼做可以有意義，也好像可以讓阿公阿嬤和我會有些話題，但我還是不知道會有怎麼樣的事情發生。」

▲▼客人遺忘多年未取的衣物，萬秀洗衣店穿搭爆紅。（圖／翻攝自IG：wantshowasyoung）

▲▼客人遺忘多年未取的衣物，萬秀洗衣店穿搭爆紅。（圖／翻攝自IG：wantshowasyoung）

▲▼客人遺忘多年未取的衣物，萬秀洗衣店穿搭爆紅。（圖／翻攝自IG：wantshowasyoung）

他讓經營洗衣店的阿公和阿嬤穿上這些衣服，拍穿搭照上傳，每張照片會標明衣物來源，如「7年以上未取格紋壓扣襯衫」、「5年以上未取條紋亨利領襯衫」、「10年以上未取吊帶格紋洋裝」等等，有時候也會搭配阿公阿嬤自己的私服，最後不忘溫馨提醒「洗衣服請記得拿」。

▲▼IG爆紅「萬秀洗衣店」幕後推手張瑞夫出書《溫馨提醒：洗衣服請記得拿》。（圖／時報出版）

▲張瑞夫與阿嬤秀娥。（圖／時報出版）

因為「萬秀洗衣店」 的IG爆紅後，讓洗衣店問題被重視，小鎮還因此熱鬧起來。除此之外，也讓隔代教養、單親等世俗貼負面標籤的議題，再度被翻轉探討。但更意想不到的是，離家多年疏離的弟弟因為這個帳號重新回到家來！

弟弟說，「因為我哥，讓我重新回到了家庭的擁抱，要不是他，我可能也不在這個世界了，所以現在我努力建構一個理想的記憶和回憶，與家人共創未來。」如今兩兄弟互相幫忙、共同感受家庭的溫暖，如今弟弟也幫忙經營洗衣店的事業，成為真正的洗衣職人。

▲▼IG爆紅「萬秀洗衣店」幕後推手張瑞夫出書《溫馨提醒：洗衣服請記得拿》。（圖／時報出版）

▲IG爆紅「萬秀洗衣店」幕後推手張瑞夫出書《溫馨提醒：洗衣服請記得拿》。（圖／時報出版）

出版社提到，一直以來，大家只看到走紅後「萬秀洗衣店」的光鮮亮麗，更多人關心如何打造一個爆紅的IG，但張瑞夫說，這一切的起源都不是因為「利益」。這本書雖然無法告訴你怎麼創業、怎麼賺大錢，也不會傳授如何打造一個成功且出名的IG帳號法則，而是和喜愛萬秀洗衣店的的讀者，一起分享最真實的面貌。 

▲▼客人遺忘多年未取的衣物，萬秀洗衣店穿搭爆紅。（圖／翻攝自IG：wantshowasyoung）

▲▼客人遺忘多年未取的衣物，萬秀洗衣店穿搭爆紅。（圖／翻攝自IG：wantshowasyoung）

▲▼客人遺忘多年未取的衣物，萬秀洗衣店穿搭爆紅。（圖／翻攝自IG：wantshowasyoung）

透過這本書，讀者可看到張瑞夫是如何從生命記憶中，找到他對於阿公阿嬤的愛，對家庭守護的堅持，希望激勵更多人從自己的生命經驗出發， 面對心中的自己，不被年齡侷限勇敢的跨出一步，對身旁的人多點關心，做不一樣的自己。 
 
配合萬秀洗衣店所推動的循環經濟，出版社也為了新書特別推出了萬秀小T袋的特裝版，象徵洗衣店小衣服造型的書衣，另可由讀者粉絲再次利用成為書桌上的置物袋，或自行加上背帶，也可當作外出小背袋，鼓勵粉絲發揮創意使用，賦予書袋再次循環利用的價值，也傳遞萬秀精神。

▲▼IG爆紅「萬秀洗衣店」幕後推手張瑞夫出書《溫馨提醒：洗衣服請記得拿》。（圖／時報出版）

▲▼IG爆紅「萬秀洗衣店」出書《溫馨提醒：洗衣服請記得拿》。（圖／時報出版）

▲▼IG爆紅「萬秀洗衣店」幕後推手張瑞夫出書《溫馨提醒：洗衣服請記得拿》。（圖／時報出版）

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