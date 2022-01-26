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醫藥費拖垮全家經濟　郭信良議長率員慰問

▲台南市議長郭信良等人，慰問擔任環保局清潔員的魏先生，協助共度難關。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議長郭信良等人，慰問擔任環保局清潔員的魏先生，協助共度難關。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市安南區、擔任環保局清潔員的魏先生，與高齡90歲的外婆、媽媽，以及有輕度智能障礙的哥哥租屋同住，他以一份薪水負擔全家4口生活費用，近來為治療母親癌症，魏家入不敷出債台高築，台南市議會郭信良議長26日率員慰問。

郭信良議長偕李中岑議員、葉誌明區長、安富里翁健倫里長前往慰問，副議長林炳利及黃麗招議員服務處主任也到場關心。郭信良議長指出，魏先生本身也領有身心障礙手冊，至今未婚，一直與家人同住；由於清潔員的工作收入僅能讓全家溫飽，無法支應其他花費，所以家人都沒有醫療保險，這次媽媽生病，住院所需以及看護等費用，造成魏家龐大的經濟壓力，一家人都為此發愁。

據了解，魏先生的父親早逝，媽媽在年輕時不僅要照顧外婆，還一手拉拔兩名有智能障礙的孩子長大，沒想到長子長期失業，只有她和次子工作養家，近年來由於生病，無法外出工作，故而家中經濟更為捉襟見肘。

魏家陷入困境的消息披露後，除了環保局內部捐款救助，社會局也協助魏媽媽申請重大傷病卡，減輕醫藥負擔。郭信良議長26日特別慰問鼓勵魏先生，有許多人在關懷他們，所以他要好好工作，和家人共同度過難關。

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