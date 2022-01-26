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捐2千萬保不住癌妻　化工老董撂黑道斷「苗栗名僧」肋骨

上市公司恆誼化工何董事長與妻子信奉圓明禪院，但3年前癌妻過世後，他卻把錯怪罪在傳放法師身上，為了討回2千萬捐款，還撂黑道恐嚇脅迫，但受害法師喊冤「根本沒2千萬捐款」。（圖／趙世勳攝、CTWANT合成）

▲上市公司恆誼化工何董事長與妻子信奉圓明禪院，但3年前癌妻過世後，他卻把錯怪罪在傳放法師身上，為了討回2千萬捐款，還撂黑道恐嚇脅迫，但受害法師喊冤「根本沒2千萬捐款」。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

上市公司康普（4739）的關係企業、恆誼化工何姓董事長，他與妻子過去都是苗栗圓明禪院的信徒，且自稱曾為妻子捐贈2千萬元給該間道場，豈料罹癌妻子還是病逝，他認為是住持傳放法師害他妻子延誤就醫，竟撂黑道押走住持毆到肋骨骨折，並要追討回2千萬元捐款，日前遭到起訴，至於傷痕累累的住持則向本刊喊冤「根本沒有捐那麼多」。

本刊調查，圓明禪院位於苗栗縣，由68歲的傳放法師開山創建，因為他的老家在苗栗，為了就近照顧年邁的老母親，選擇在此清修、講佛法，而傳放法師1986年依止承天禪寺廣欽老和尚出家，熱心佛教文化交流，時常率領信眾朝禮中國各大名山，為兩岸的佛教文化交流作出重要貢獻。

至於何董創立的恆誼化工公司，成立於1961年，草創初期生產硫酸及硫酸銨供應工業及農業市場使用，70年代成為台灣生產規模最大的民營肥料公司，目前成為康普材料公司的子公司，並於2014年跨足科技業廠商的廢棄物回收再利用業務，資本額約5億元。

2014年，何姓董座的妻子當時深受疾病所苦，頭一次接觸圓明禪院即聽信法師開釋，斷開惡念、修身養性、飲食正常及定期看醫生，症狀確實有改善，還能與全家一同到日本玩。

同年何妻與丈夫也隨同法師到中國參訪，直到2018年她發現已是癌症末期，法師不斷勸她去電療、化療並依醫師評估「是否割除腫瘤」，但何妻卻表示「姊姊也罹癌過世」，她不想受化療之苦，因此堅決不看西醫。

「何董的妻子家中開中醫診所，雖有吃藥但癌症病情未見起色，何董因此把矛頭指向法師。」傳放法師喊冤，何董不相信佛家沒關係，但把妻子癌逝的責任怪到禪院，對他們來說影響很深。傳放法師表示，何董與妻子原本是虔誠的信徒，還一起到中國參訪，豈料，其妻子罹癌後他性情大變。（圖／讀者提供）

▲傳放法師表示，何董與妻子原本是虔誠的信徒，還一起到中國參訪，豈料，其妻子罹癌後他性情大變。

傳放法師強調，何董與妻子4年來不定期供養法師，但這些錢都是隨喜、隨緣，禪院課堂也沒放勸募箱，他們絕不可能捐贈2千萬這麼多，法師解釋說，信眾的機緣很重要，何董妻子一直都希望她與先生2人有共同信仰，才會如此積極與佛門結善緣。

「當初何董被人慫恿，認為妻子的死與我有關，還把責任怪到我頭上，說是我叫她不要去看醫生，加上何董妻子又虔誠信奉佛教，才會讓何董認為她受我影響，不去看西醫，但這話怎能亂講。」傳放法師無奈表示。

對此，本刊記者2次致電恆誼化工公司，由總務代為轉達傳放法師的指控內容給何董事長，但至截稿前未獲得回應，另外本刊致電給何董事長的2位辯護律師，也未獲得回應。

傳放法師說，他曾苦勸何董妻子去化療、電療，並接受西醫治療，但對方卻不肯。（圖／趙世勳攝）

▲傳放法師說，他曾苦勸何董妻子去化療、電療，並接受西醫治療，但對方卻不肯。

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