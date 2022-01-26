82歲失智父遭關陽台、睡排泄物活活虐死　女兒女婿辯：求減刑

圖文／鏡週刊

桃園市1名82歲的陳姓失智老翁，去年2月與女兒、徐姓女婿同住，但因老翁無法控制大小便，被女兒、女婿二人關在陽台，不僅不給衣服穿，還1天只給1餐，甚至拳打腳踢、拿馬桶刷刷其肛門，導致老翁受虐而死，檢方依《私刑拘禁致死罪》，求刑徐男25年、陳女20年。兩人25日出庭坦承犯行，但辯稱疫情期間專業照顧難尋，且半年來帶老翁就醫24次，導致自身心力交瘁才犯錯，希望法院審酌犯後自首減刑，並請求從輕量刑。

根據檢方調查，罹患失智症的陳翁，育有1子1女，原住在安養中心，去年2月間被女兒（45歲）、徐姓女婿（44歲）接回同住，但由於陳翁罹病無法自理大小便，讓女兒、女婿不滿，二人將老翁關在陽台，也不給衣服穿，每天僅供水、饅頭、稀飯當作一餐，老翁便溺也不理，讓他躺在排泄物中。女婿更常對老翁動手，甚至拿水、清潔劑狂潑。

去年7月，徐男清理老翁的排泄物時心生不滿，又再度施虐，先是拿水潑向老翁，害老翁一時失足，頭部遭撞擊，再持馬桶刷狂刷老翁肛門，又拖行、掐脖等，並辱罵他「你一天大便在地上，就一天沒有東西吃。」隔了2天，老翁就被活活虐死在陽台，過程也全被家中監視器拍下，讓遭檢方痛斥泯滅人性、罔顧人倫，依拘禁致死起訴，徐、陳分別遭求刑25年、20年。

去年，兩夫妻皆否認犯行，徐男辯稱「這是我們家人相處模式」，陳女則辯稱，對於丈夫的行為不了解，曾聽過徐男對父親大小聲，但出發點是要鼓勵父親多運動，不過據老翁其他家屬表示，發現老翁與女兒同住後，日顯消瘦，身體狀況也大不如前。

徐男與陳女自去年11月起羈押禁見，25日下午分別出席準備庭時，徐男坦承犯行，但針對陳翁營養不良一事，他辯稱岳父長期身形消瘦，又說拘禁前每天都給他吃4至5餐，但僅聽醫師提過岳父的肺部局部發黑，不知他有肺腫瘤與糖尿病；陳女遭控在丈夫施虐時冷眼旁觀，又出言辱罵，還被拍下持掃帚猛戳老父親背部，她25日出庭坦承犯行，但辯稱拿掃帚是要清理排泄物，並沒有戳。

兩人的辯護人則表示，老翁去年2月起與夫妻倆同住，期間就醫時體重僅38公斤，再依親友照顧狀況，可推斷老翁胃口很小，徐並非基於凌虐傷害的意圖導致他營養不良，且他的所有行為均是為了清洗老翁的排泄物與身體，然而出於長期照顧加上客房裝潢等種種壓力，因而犯錯。

辯護人亦指出，徐男與陳妻在拘禁前曾帶老翁就醫24次，對老翁健康應是極為關注，徐在陳翁死亡後主動報案，又主動提供監視器記憶卡，並自陳將老翁關在陽台，也符合自首要件，應可減刑；陳女行為確有不該，但因父親失智照顧困難，疫情期間專業照顧又難尋，心力交瘁才犯錯，陳女並無施暴恐嚇，事後也深有悔意，請求法院依《刑法》59條減刑並從輕量刑。

對此，死者家屬出庭表示，老翁起居主要由徐男負責，應由他負最大責任。法官庭末諭候核辦，下次開庭將傳負責鑑定的法醫，釐清老翁營養不良是否是2人不當照顧導致。

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