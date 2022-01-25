婆婆好心幫帶孫　卻因「孩子太黏她」被媳婦狂兇：我不知可以撐多久

▲一名婆婆抱怨，凡事為媳婦著想，媳婦卻還是暴怒。（圖／pexels）



圖文／CTWANT

婆媳問題是從古至今難解的習題，就算做得再好，還是可能被挑剔。一名婆婆抱怨，自己因為擔心媳婦累，好心幫忙照顧孫子，沒想到媳婦因為兒子和婆婆太親近而吃醋，動不動就生氣，讓她不知該如何是好。

原PO在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》表示，媳婦生了一個兒子，她怕對方又要工作又要顧孩子太累，所以請了保母，每個禮拜一到禮拜六幫忙帶，還請了煮飯管家做晚飯。不只如此，她也會在假日陪孫子到戶外玩，怕媳婦適應不了和婆婆住，同意他們另外住一戶，這樣的家聽起來一切應該都是美滿的，但也隨之衍生出其他問題。

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原PO提到，目前孫子已經1歲5個月，媳婦卻因為孩子和她親近而不滿，沒幾天就會情緒失控暴怒，讓她緊急尋求建議，但也坦言不知道自己可以撐多久，「畢竟兒子的幸福比較重要」。

▲媳婦不滿孩子和婆婆太親近。（圖／pexels）



貼文曝光後，引發一番討論，網友紛紛留言，「好羨慕有這樣明理的婆婆」、「好棒的婆婆喔！」、「會替兒子家庭著想的婆婆真的要珍惜」、「為什麼別人家的婆婆都比較好？」

也有許多人認為：「妳有找媳婦溝通過嗎？常理來說不會無故暴怒！」、「是不是還有什麼內情沒有說明，否則媳婦高興妳疼孫都來不及了，怎還會暴怒？」、「建議您如果真心希望兒子一家幸福美滿，就別加入太多您自以為的想法，也許您認為是好的，對媳婦來說是被控制的！」

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