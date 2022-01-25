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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

龐建國告別式14時舉行　張亞中擔任主祭人

▲▼龐建國。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨前立法委員龐建國。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨前立法委員龐建國1月11日於台北市內湖住家墜樓身亡，震驚政治界、學界，龐建國告別式將在今（25日）下午2點於一殯景行廳舉行，孫文學校總校長張亞中、台灣競爭力論壇學會理事長紀俊臣、軍公教警消聯合總會長劉盛良等人擔任主祭人，送龐建國最後一程。

龐建國出生於苗栗，1980年取得台灣大學碩士學位後，到中山大學擔任講師，並考取國民黨中山獎學金，1982年遠赴美國布朗大學攻讀博士，在5年後順利取得學位。2008年任職海基會副秘書長，卻惹出失言風波，於是退出政壇，轉而當文化大學教授。

▲▼龐建國與妻子邱秀珍。（圖／翻攝自龐建國臉書）

▲龐建國與妻子邱秀珍。（圖／翻攝自龐建國臉書）

龐建國猝逝當天，凌晨4時33分、36分、38分，在一個和兩岸相關的群組裡面，3度發出輕生的相關念頭，其訊息內容為「不公不義的台灣，我生不如死！」雖然群組成員清晨陸續回覆並替他加油，沒想到上午7點多仍發生憾事。

國民黨主席朱立倫11日在臉書表達既沈痛且不捨，他說，建國兄是位謙謙君子，不但在學術或者政壇都有卓越的成就，也是不可多得的好朋友，其離世讓國家失去一位在教育與政治崗位上默默付出的優秀人才，國民黨也失去一位充滿知性涵養與愛國熱血的優秀同志。

朱立倫提到，聽聞建國兄離世前的諍言，「我百感交集，面對當前艱困局勢，我們更要團結面對，越挫敗，越要堅強，建國兄的話，我們聽到了，也記住了。」

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▲龐建國。（圖／翻攝自臉書／龐建國）

▲龐建國。（圖／翻攝自臉書／龐建國）

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