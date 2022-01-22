2人感染源不明！高雄14本土「傳播鏈恐超過一條」　6000人要普篩

記者柯振中／綜合報導

高雄市港埠群聚持續延燒，22日全市新增的14例當中，有12例有關聯，還有年僅6歲的女童確診。不過，高雄市衛生局表示，另外2例新增的本土個案，無關港埠感染鏈，意味著傳播鏈可能不只一條，市府也為此設立採檢站，將6,000人列入普篩對象。

▲高雄男大生確診，高雄科技大學旗津校區清消。（圖／記者賴文萱翻攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄市22日新增14例本土個案，當中有12例是新光輪的相關群聚，其中有名6歲女童21日有發燒、流鼻水等症狀，22日採檢後確診，足跡包含前金區建國國小附幼、漢神巨蛋、高雄大遠百以及高雄捷運信義國小至三多商圈站。

▲▼高雄男大生確診，高雄科技大學旗津校區清消。（圖／記者賴文萱翻攝）



除了關聯個案以外，案18,306同樣也是14例本土個案之一，身份為42歲的新住民，自述生活單純，沒有新的足跡，初步匡列接觸者2人，但Ct值僅有14.1，出現症狀的日期為17日，感染源還在調查當中。

此外，案18,309同樣是14例本土個案之一，身份為高雄科大旗津校區的學生，起初指揮中心研判，該名學生13日、14日曾有港區接觸史，「事實上也與港區有相關性」，但高雄市衛生局釐清足跡後，發現與港區接觸風險無明顯關聯，還要進一步釐清是否有間接接觸。

由於有2例個案感染源未明，意味著高雄可能不只一條傳播鏈，市府為此緊急設立採檢站，替鄰近漁港的旗津區3個里共6,000里民進行採檢。

▲▼高雄市環保局針對確診者足跡進行大清消。（圖／記者賴文萱翻攝）



市府公布確診者相關足跡，全市共有46處地點有確診者到訪，環保局緊急出動大清消，漢神巨蛋、高雄大遠百停業清消一天，夢時代也自主停業清潔、消毒。

案18,309的足跡時常在台北、高雄移動，校方接獲通知後，依照衛生局的要求，調查兩週以來的接觸對象，並匡列了200餘名接觸者，當中有70多人原先住處為高雄、或目前還待在高雄。校方也安排匡列人員統一進行快篩、PCR，並安排學校宿舍，採用一人一室的方式，進行14天的集中檢疫。