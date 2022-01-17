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MiiShare101未來網紅大賽網紅公益大賞　溫暖系喜劇男孩謝沅勇奪亞軍

▲▼MiiShare101未來網紅大賽。（圖／岱瑪金誠提供）

▲MiiShare101未來網紅大賽亞軍謝沅。（圖／岱瑪金誠提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

業界最潮、最公益的【MiiShare101未來網紅大賽】順利落幕，上百名的參賽者高手雲集，有還在校就讀的年輕學子、空服員、工程師、專櫃銷售員、平面攝影師也有一般上班族，經過兩個月的激烈廝殺，從百強海選、60強、30強的淘汰賽篩選到最後，產出本屆最強網紅名單，前三名分別由丁小鈺、謝沅、曹珮琪獲得。當中唯一一名男性謝沅，在競賽過程中，以別具磁性的嗓音與溫暖的笑顏，讓人留下深刻的印象，順利將亞軍寶座帶回家。

溫暖系男「聲」，以清新風格脫穎而出

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拿下第一屆【MiiShare101未來網紅大賽】亞軍的謝沅，目前就讀臺北大學企管系，專長是平面攝影，對廣告、戲劇有極大熱情。謝沅最具特色的是擁有一副天生的好聲音，2021年開始嘗試在聲音直播軟體上傳播有溫度的內容，讓人笑稱聽他講話耳朵都要懷孕了。談吐內斂而帶點靦腆氣質的他，自小就喜愛聽廣播，對於「聲音」的傳播情有獨鍾，特別想透過聲音去表達想法、意見與表演。因此看他表演時的言說掌握，能深刻感受到聲音中的用心與誠懇。

傳遞正能量的陽光男孩

謝沅迷人的溫暖笑容被【MiiShare101未來網紅大賽】頒獎典禮主持人黃子佼笑稱有陳柏霖的氣質，不只是外型，謝沅更是個從內而外正能量滿載的陽光男孩，他一再強調：「人活著就是要有正能量，正能量很重要，他可以推進你去做很多很多的事情。」如何保持熱情、正能量去做創作，是他一直努力的事情。而他認為「喜劇」正是一個充滿正能量的地方，無論是黑色幽默、詼諧反諷的幽默，喜劇能讓人呵呵大笑，是他一直想努力達到的境界。

而這股正能量的力量，也是讓他能過關斬將的心法。上台比賽緊張時，他會深深吸一口氣告訴自己，你是OK的，接著，腦袋會閃過一些熟悉的笑臉。他說：「我想到的是那些笑臉，名次不是最重要的，我很清楚不管我做什麼，我最終的目的都是那些笑臉，希望帶給大家更多的歡樂。」

期待更多的公益合作

【MiiShare101未來網紅大賽】除了是個培育網紅的平台，更是一個結合公益世界的活動，發起人Lady Michelle蜜雪兒郡主表示MiiShare101的「101」數字有特別意義，100是個整數，是個圓滿，而1是她幫助別人、分享所有的起心動念，每年號召100個網紅做公益，讓台灣的網紅公益事業，在世界發光發熱。拿下亞軍的溫暖系男孩謝沅，本身對於公益就相當有想法，他說一直以來他都想幫助癌症病友，為了公益，他打算持續蓄留長髮，希望未來有天能捐頭髮，幫助癌友，也期待能透過參賽，有更多公益的結合與行動。
 

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