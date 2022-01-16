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偷貨車司機9萬元3小時被逮　他誆「老闆剛發薪水」露餡了

▲警方找到偷竊司機背包的賴男，還喝飲料故做悠閒狀。（圖／桃園警分局提供）

▲警方找到偷竊司機背包的賴男，還喝飲料故做悠閒狀。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園57歲賴姓男子趁著司機下車送貨之際，竊取放置於車內的背包，內有新台幣9萬餘元、信用卡及送貨單等重要物品，警方據報調閱周邊監視器畫面，鎖定賴男特徵及逃逸路線，循線在3小時內找到該賴男，他竟悠閒喝著飲料，表示自己剛領錢，員警追問錢的來源，在何處領錢、有無單據？他頓時啞口無言。依法移送偵辦。

▲警方在草叢中找到棄置的背包。（圖／桃園警分局提供）

▲警方在草叢中找到賴男棄置的背包。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局龍安派出所15日15時許，接獲一位貨車司機報案，表示有竊嫌趁其下車送貨時，竊取放置於車內的背包，內有新台幣9萬餘元、信用卡及送貨單等重要物品，讓被害人心焦如焚。

▲背包內有新台幣9萬餘元、信用卡及送貨單等重要物品。（圖／桃園警分局提供）

▲背包內有新台幣9萬餘元、信用卡及送貨單等重要物品。（圖／桃園警分局提供）

員警依規定受理，立即調閱周邊監視器畫面，鎖定涉案男子特徵及逃逸路線，循線在3小時內找到該賴姓男子，並起獲疑似贓款數萬元，賴男悠閒喝著飲料，表示自己剛領錢，員警追問錢的來源，在何處領錢？有無單據？他又說是工作老闆發薪水，但又說不出公司在哪裡，員警怒斥他，拿了被害人辛苦的血汗錢還編一堆謊言，難道不知道說了謊話就必須編更多的謊話來掩飾，這樣有意思嗎？賴男被說得啞口無言，之後帶同警方在草叢中尋獲被丟棄的皮包、貨單等物品，全案依法移請偵辦。

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