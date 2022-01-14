明起病患分流！陳時中宣布「3條件」：送加強版防疫旅館

記者張乃文／台北報導

台灣境外移入確診個案暴增，醫院量能持續加開，但外界仍擔心大量確診者恐把醫院塞爆。對此，指揮中心指揮官陳時中在記者會上宣布，明天起會對患者進行分流，部分無症狀或輕症者，且較為年輕的年齡，訂定指標後，會再送加強版防疫旅館。

桃園機場實施長程班機落地採檢措施，一旦確定陽性就直送醫院，外界也關心台灣醫療量能是否會因此過度緊繃。陳時中原在昨記者會指出，比較理想的規劃是，相對輕症的患者，分配在專責加強版集中檢疫所或加強版防疫旅館，都要以專責為優先，不過除非疫情非常非常嚴重，患者才會往防疫旅館送。

但在今疫情記者會上，陳時中宣布，這兩日的確診量增多，加上都是輕症患者居多，因此宣布「從明天起我們會對病患做分流」，部分輕症、無症狀且較年輕的，會訂定指標後，送加強版防疫旅館或集檢所。

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陳時中說，台北市部分已準備完成，因此會從北市開始，新北部分也有準備，未來會在機場直接分流，包括醫療院所、應變醫院及加強版防疫旅館或集檢所的分級輪值，盼能減輕醫療院所的壓力。

陳時中指出，集檢所目前發揮很大功能，也是當時暫停預約的餘裕，才有辦法在此次的群聚中，可以收住一千多人，也預估16日會較空，會開始要把集檢所清開，收治清症患者，特別是桃園的部分。