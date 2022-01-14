星巴克跌落神壇變平價？　網揭「5大優勢」超佛心：贏一堆咖啡店

▲星巴克不像以往，給人很潮的感覺。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

記者施怡妏／綜合報導

咖啡店龍頭星巴克深受國人喜愛，也一直給人高級、很潮的形象，一名網友表示，以前還是學生的時候，大家都只會去麥當勞，喝星巴克是把妹的人才會去的，但現在的咖啡店，美式咖啡都是百元起跳，還限制用餐時間2小時，反觀星巴克時常推出買一送一，用餐不限時間，「星巴克是不是變平價了？」

原PO在PTT發文，以前念書時大家都只會去麥當勞，每次都看到麥當勞擠滿人，有些人只點飲料，有些人甚至沒有消費，等到店員來趕人才願意走，喝星巴克只有把妹、炫耀的時候才會去，不過，現在的咖啡店越開越多，一杯美式就要120元還要加服務費，用餐也只限2小時。

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反觀星巴克，動不動就推出買一送一，最便宜的飲料也只要95元，店內的位置隨便你坐，免費充電、免費吹冷氣、免費喝水，最重要的是不限時間，想坐多久就坐多久，原PO讚嘆，「根本平價王者，除了咖啡難喝沒什麼缺點，星巴克是不是已經不能裝逼了，怎麼漸漸平價化？」

▲網友們認為，跟其他的咖啡店比，星巴克還是有優勢在。（示意圖／pixabay）

對此，網友們指出星巴克的優勢，免費補牛奶、給紙袋不囉嗦，「買一送一的話的確跟其他家差不多了，而且星巴克去冰牛奶會補到滿，紙袋也不會跟你囉唆，其他家只會說去冰的話容量會較少喔，要袋子要另外付費」、「現在任何一家咖啡廳的美式咖啡差不多100元起跳，拿鐵或是手沖的價格更高，容量還不多，對比之下星巴克的價格就不算貴了」、「跟一堆店比，是越來越便宜了」。

不少網友坦言，星巴克買一送一的時候才是最划算的，「買一送一才是，其他要服務沒服務，剩下3c充電、吹冷暖氣功能」、「只有買一送一的時候會去買」。也有網友提到，「路易莎才是平價星巴克，很多店都還有大長桌及插座」、「7-11 city cafe就很滿足了」、「自己都喝Cama跟星巴克，咖啡豆的味道比較喜歡、喝起來比較順」。