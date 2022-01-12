快訊／落地篩檢首日陽性率、北市染疫護師匡列狀況　陳時中14:00說明

▲指揮中心指揮官陳時中，資料照。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1/12）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。除桃園機場相關個案已經累積39案，北市也傳出聯醫護理師相關共3人確診，另因應國際Omicron事件延燒，指揮中心11日起執行長程航班落地採檢，確診陽性率相關狀況，預期記者會中說明。

陳時中昨表示，去年境外移入陽性率為0.15%，但春節專案開始後陽性率從0.81%攀升到2%，加上世界疫情嚴重，才會改為落地採檢，將防線拉到更前端，希望將病毒阻絕於境外。昨日凌晨至中午共有5航班、217人都在機場採檢，驗出17名陽性，陽性率7.8％。

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昨日晚間一班土耳其航空抵達直達台灣，有多達14人確診，陽性率高達9.2%；而首日整體狀況，預期記者會中說明。

台北市聯合醫院中興院區11日傳出有醫護確診，指揮中心證實，中興醫院有3例本土確診，分別為2名中興醫院護理師，以及一名護理師的男友，列案17570~案17572。

指揮中心專家小組召集人張上淳表示，案17570是上大夜班的專責病房護理師，沒有太多院內足跡，是住在院內宿舍，案17570確診後，另外針對全病房同仁採檢，再檢出一位案17571護理師，而第三名確診者是案17570護理師男友。

張上淳表示，目前同病房工作同仁都列密切接觸者，暫時隔離在醫院空房，比較令人擔心的是，個案是專責病房護理師，有照顧5位確診病人，其中有3人定序Omicron，所以會擔心傳播力會不會比較強，會跟醫院討論是不是要做大幅度匡列隔離。