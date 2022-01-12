沈富雄爆郭台銘不選2024　國民黨唯「他」能救！否則一路躺平到死

▲沈富雄爆料郭台銘不選2024，唯「他」能救國民黨。（圖／翻攝自YouTube／POP Radio）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨在1個月內接連輸掉四項公投、台中第二選區立委補選、立委林昶佐罷免案，國民黨主席朱立倫卻在第一時間神隱，被支持者嗆下台，現有力拱前高雄市長韓國瑜當黨主席的聲音，鴻海創辦人郭台銘、新北市長侯友宜更被點名出手2024。對此，前立委沈富雄斷言郭台銘不會選2024，並直指國民黨還能選的非「他」莫屬。

沈富雄12日在廣播節目《POP撞新聞》表示，現在國民黨還可以選的，而且非他莫屬的，就剩下一個。節目主持人黃暐瀚追問「哪一個？」沈富雄指出，要看「他」的作為、魄力、膽當，以及有沒有黨國為己任，「他」決定2024國民黨還有沒有救，「如果國民黨2024沒救，那國民黨大概就一路躺平到死為止，都爬不起來。」

黃暐瀚聽完後表示，光寫在紙上的人選有好幾個，中廣董事長趙少康不是要選總統嗎？朱立倫看起來也有可能，還有人希望韓國瑜再選一次，更有人喊郭台銘回來吧，「你是說侯友宜嗎？」

對此，沈富雄表示，很多剛剛點的名字，因為這次挫敗，已經紛紛告退，有人覺得自己沒份，郭台銘不會選2024，但幫國民黨的可能性非常大，「現在目前為止，除了那個人以外，所有的人都心灰意冷」；至於韓國瑜，也許一度心動，但經過這次挫敗，已經finish。

對於那個可能人選，黃暐瀚質疑，國民黨裡面可能有很多人不挺，且有連任的問題，前例有韓國瑜選上市長跑去選總統。對此，沈富雄說，自己碰到的國民黨人士都說，除了「他」以外，還有誰能選。沈富雄要黃暐瀚不要急，春節前後就會明朗。

沈富雄認為，但還是要看「他」的意志跟抱負，看對黨國的責任感有多重。接著，沈富雄開始模仿對方，「你現在去問他，他會說什麼？我現在是市長，我們要盡我們份內的事情，大家都努力做，國家就會好」。沈富雄認為，現在去問「他」，都會是這個調調，但這個調調不能維持到春節，否則會被討厭。