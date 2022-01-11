時力提名7戰將搶攻台中彰化　陳椒華：地方政治長期監督不利

▲時代力量舉辦第二場「2022地方公職人員選舉區域提名記者會」。（圖／記者周宸亘攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量11日公布2022年第二波地方公職參選人名單，人選包括台中及彰化2縣市，共計7名地方公職參選人。時代力量黨主席陳椒華表示，時代力量在中部提名5位議員參選人，尤其台中存在政治世家參選的問題，因為地方政治因為長期監督不利，所以在議會的人選就非常重要。

時代力量11日舉辦第二場「2022地方公職人員選舉區域提名記者會」，由陳椒華、時代力量秘書長白卿芬、 時代力量立委王婉諭、邱顯智以及時代力量立法院黨團主任賴嘉倫等提名小組委員，共同宣布時代力量2022年第二波地方公職參選人名單。

陳椒華表示，在上個禮拜公布第一波海選名單之後，時代力量今天繼續公布第二波名單，主要針對是台中市及彰化縣，自己擔任黨主席已經有一年多的時間，最重要的任務就是要打拚2022，時代力量已經努力了一年多，也經過扎實的準備，今天正式推出第二波的海選候選人。

▲時代力量黨主席陳椒華。（圖／記者周宸亘攝）



陳椒華指出，時代力量在台中市提名4位議員參選人，在彰化縣則有2位，尤其台中在1月9日的立委補選之後，存在著政治世家參選的一些問題，地方政治因為長期監督不利，所以在議會的人選就非常重要。

陳椒華也說，時代力量在台中黨部主委洪錦鈺的帶領下，已經非常努力地提出超過黨團人數的候選人，希望時代力量可以在地方政治「改變持續、與力同行」，也請支持各界支持時代力量提名的參選人。

時代力量本次地方公職人選提名區域為台中、彰化，共計7名議員參選人，分別為台中市南屯區議員參選人吳佩芸、台中市北屯區議員參選人江冠頫、台中市后里、豐原區議員參選人傅智恒、 台中市大里、霧峰區議員參選人鄒明諺。

另外，還有彰化縣第四選區議員（大村、員林、永靖）議員參選人鄭宇焱、彰化縣秀水鄉第一選區鄉鎮市民代表（安東、安溪、莊雅、秀水、金興、陝西）參選人陳昀志、台中市潭子區栗林里里長參選人吳銘麟。

▼前時代力量秘書長吳佩芸再度投入台中議員選戰。（圖／記者周宸亘攝）

