孩童染疫頻傳「要開放施打疫苗？」　陳時中曝關鍵考量

▲陳時中勘查長程旅客採檢整備情形。（圖／指揮中心提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情延燒，桃機染疫事件中也累計不少Omicron病例，由於這波疫情已明顯擴及孩童，外界也關心台灣是否會開放孩童施打新冠疫苗？對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，小朋友施打疫苗是專業問題，還需要專業討論，施打是否真的利大於弊，還需要專業統計跟考量。

桃機染疫相關目前累計23人，更已擴及社區感染。確診者中有一名手推車人員，妻子是照服員，照顧家庭中有一名未滿5歲童染疫，而兩人就讀小學未滿10歲的兒子也在昨晚確診；另外也有確診機場清潔員家人，同樣是匡列家人中的未滿5歲童染疫。

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針對孩童是否要施打新冠疫苗，陳時中今表示，小朋友施打是專業的問題，還需要專業考量和建議，的確很多染疫非常嚴重的國家，有開始施打5~11歲，但是因為他們疫情嚴重，以利大於弊的考量去施打，但是在台灣現在疫情，施打是否真的利大於弊，還需要專業統計跟考量。

▲陳時中視察桃園機場。

由於桃機此波染疫，指揮中心也緊急宣布，機場針對長程航班入境旅客，自明（11）日起在空側進行快速PCR落地採檢，若採檢陽性者將在空側直接進行後送，採檢陰性者始能進入陸側進行入關作業，以預先阻隔更多確診者。而在桃機數千人擴大採檢，前進指揮所指揮官王必勝表示，目前總計採檢8924人，共有3位確診。

另外，在疫苗施打率方面，根據指揮中心統計，國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為80.25%，第二劑為70.86%，基礎加強劑0.06%，追加劑為1.33%，共已施打約3,567萬人次，其中12-17歲已接種第二劑部分，截至8日，約為74.9萬人次，年齡層戶籍人口接種率為63.3%，而近日也將更新Covid-19中央公費疫苗預約平台的系統，於適當時機重啟。