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奧客無極限！　硬拗「萬元LOGO設計費」：路邊春聯才兩三百

▲成美文化園舉辦庚子年送春聯活動。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲每到農曆年前都會有人寫春聯販售。示意圖。（圖／記者唐詠絮翻攝） 

記者葉國吏／綜合報導　

一位藝術家在臉書發文抱怨，指出有店家找他設計LOGO卻不願付出萬元代價，還酸他「路邊寫春聯也才兩三百」，引發許多網友分享討論。

經營鋼筆創作粉絲團「做作的Daphne」的藝術家李思穎，17日在臉書貼出一張跟客戶對話的對話截圖。對話中可以看到客戶找李思穎設計logo，不過聽到報價要兩萬後嫌貴說「沒想到這麼貴」，還說「路邊寫春聯一副也才兩、三百，設計LOGO要到萬？」

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這句話讓李思穎相當不滿，直接說「你可以直接找路邊寫春聯的幫你寫」，沒想到這位客戶臉皮相當厚，先說理思穎的字比較好看，接著動之以情說著「經濟不景氣，員工武功人都是再就業的媽媽靠我養。」下一句就說「還是說你可以來我們店裡寫，你現場設計好我直接付你時薪這樣。」

李思穎看完直接回「時薪兩萬元，車馬費另計。」，客戶還不死心的繼續拗「我們店裡時薪是一百六，兩萬元有點太誇張了哈哈哈。」、「那就定一百六可以嗎？」

這段對話引起許多網友分享留言，「我給他時薪320來幫我設計Logo」、「奇文共賞」、「時薪160違反勞基法吧！告他啊媽媽們！」、「我給你一百六，你設計給我看啊！沒錢就不要學人家沒什麼店⋯。」

 
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