小港機場司機載確診者後失聯？　高雄市衛生局回應了

▲小港機場排班計程車司機在快篩站篩檢，等候結果出爐。（圖非當事司機）

圖文／鏡週刊

昨（6日）下午，高雄小港機場傳出有一名防疫計程車司機，載到國際航班返台的旅客，事後發現該旅客是新冠肺炎確診者，司機不僅沒穿防護衣，還一度傳出失聯。高雄市衛生局澄清，司機並未失聯，已完成PCR檢測，結果為陰性。

記者實際探訪小港機場的計程車排班處，發現該處已設好篩檢站，一早就有司機排隊快篩，等待檢測陰性結果出爐，才能出車。如此慎重其事，是因6日傍晚5點多，有一名司機載到國際線航班的入境旅客，檢測發現是確診者，但當時這名司機沒穿隔離衣，更一度傳出他失聯，讓其他排班司機人心惶惶。