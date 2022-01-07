牌咖全陰性！確診婦戴口罩跟清潔員聊天2hrs　卻被傳染Ct值18.6

▲金嗓歌友會採檢現場。（圖／記者宋良義攝）

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

桃機群聚風暴持續擴大，6日深夜再增加4例，包括一名桃機女保全，及三名歌友會成員及同住家人，累計12人染疫。由於案17239(女清潔員)曾在歌友會連打3天麻將，衛生局緊急匡列採檢15名牌咖，而15人採檢結果均為陰性。然而，歌友會館長陳中央表示，2名確診會員僅僅聊天並未打麻將，且全程都有戴口罩，沒想到卻因此染疫。

初步了解，新增的4例個案中，其中一例為27歲女性，是機場保全，負責二航廈保全工作，4日有喉嚨痛症狀，5日晚間至醫院採檢，6日PCR陽性確診，Ct值28.1；另3例則為6日衛生局安排社區採檢站檢出個案，與案17239女清潔工足跡有多日重疊，並且為歌友會成員。

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▲金嗓歌友會女清潔員確診，衛生局指出，將持續完成所有795名會員PCR篩檢作業。（圖／記者沈繼昌攝）

衛生局透露，3例歌友會相關個案中，其中1人為58歲男姓計程車司機，4日出現乾咳症狀，Ct值26.5，目前衛生局已經掌握乘客名單；另一人則為59歲女性，3日出現流鼻水症狀，Ct值18.6，而另一例則是同住家人58歲女性(59歲確診女的妹妹)，Ct值38.1。衛生局掌握後已漏夜調查，並擴大匡列接觸者採檢隔離。

對此，歌友會館長陳中央表示，2名確診會員曾跟清潔員接觸過，但全程都有戴上口罩，且僅純聊天，並沒有長時間待在一起打麻將，而其中Ct值較低的女會員，則是跟清潔員聊天較久，時間大約2小時；男會員則僅半小時左右。

桃園市長鄭文燦表示，雖然歌友會是鬆散會員組織，但有名冊可以聯絡，今天會再繼續採檢，包括同住家人也要通知採檢。金嗓歌友會昨天採檢576人，剩下會員則由衛生局在今日採檢完畢。