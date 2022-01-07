　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

牌咖全陰性！確診婦戴口罩跟清潔員聊天2hrs　卻被傳染Ct值18.6

▲▼金嗓歌友會採檢現場。（圖／記者宋良義攝）

▲金嗓歌友會採檢現場。（圖／記者宋良義攝）

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

桃機群聚風暴持續擴大，6日深夜再增加4例，包括一名桃機女保全，及三名歌友會成員及同住家人，累計12人染疫。由於案17239(女清潔員)曾在歌友會連打3天麻將，衛生局緊急匡列採檢15名牌咖，而15人採檢結果均為陰性。然而，歌友會館長陳中央表示，2名確診會員僅僅聊天並未打麻將，且全程都有戴口罩，沒想到卻因此染疫。

初步了解，新增的4例個案中，其中一例為27歲女性，是機場保全，負責二航廈保全工作，4日有喉嚨痛症狀，5日晚間至醫院採檢，6日PCR陽性確診，Ct值28.1；另3例則為6日衛生局安排社區採檢站檢出個案，與案17239女清潔工足跡有多日重疊，並且為歌友會成員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中壢區金嗓歌友會女清潔員確診，衛生局指出，將持續完成所有795名會員PCR篩檢作業。（圖／記者沈繼昌攝）

▲金嗓歌友會女清潔員確診，衛生局指出，將持續完成所有795名會員PCR篩檢作業。（圖／記者沈繼昌攝）

衛生局透露，3例歌友會相關個案中，其中1人為58歲男姓計程車司機，4日出現乾咳症狀，Ct值26.5，目前衛生局已經掌握乘客名單；另一人則為59歲女性，3日出現流鼻水症狀，Ct值18.6，而另一例則是同住家人58歲女性(59歲確診女的妹妹)，Ct值38.1。衛生局掌握後已漏夜調查，並擴大匡列接觸者採檢隔離。

對此，歌友會館長陳中央表示，2名確診會員曾跟清潔員接觸過，但全程都有戴上口罩，且僅純聊天，並沒有長時間待在一起打麻將，而其中Ct值較低的女會員，則是跟清潔員聊天較久，時間大約2小時；男會員則僅半小時左右。

▲位於中壢區的金嗓歌友會因有兼差打工的鄧姓女子確診，衛生局6日清晨開始安排所有成員接受PCR篩檢。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市長鄭文燦表示，雖然歌友會是鬆散會員組織，但有名冊可以聯絡，今天會再繼續採檢，包括同住家人也要通知採檢。金嗓歌友會昨天採檢576人，剩下會員則由衛生局在今日採檢完畢。

ET快訊
快訊／境外+58例「史上新高」！　桃機本土維持增4案
LIVE／桃機疫情進社區　陳時中最新說明
韓女團新年行大禮「只有陸成員沒下跪」！　韓陸網友開戰
又見篩檢人潮！　桃園採檢站人龍排超長
王必勝現身金嗓歌友會！　「通風看起來不太好」
牌咖全陰性！確診婦戴口罩跟清潔員聊天2hrs　卻被傳染Ct值
9千元買「假iPhone13 Pro」！　他驚呆：是iOS真
北市女路邊等公車竟被撞死！小貨車倒車捲入輪下身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／境外移入暴增58例「史上新高」　桃機本土維持增4案

龍柏雄毬果成校園健康殺手　全教產籲教部全面盤點因應

又見篩檢人潮！機場群聚連爆　桃園貿東里社區採檢站人龍排超長

王必勝場勘歌友會重大發現！麻將區通風不良　聊天染疫可能性高

不這樣幹是「社畜之恥」　老鳥丟一句話他傻了：有夠衝擊

LIVE／桃機疫情進社區、第3劑間隔縮短　陳時中最新說明

牌咖全陰性！確診婦戴口罩跟清潔員聊天2hrs　卻被傳染Ct值18.6

教部首推救災桌遊　從遊玩中學防災與國防教育

便當驚見「老鼠肉」！他嚇得不敢吃　老饕卻大讚：賺到了

桃園群聚+12「本土撐得住嗎」　鄉民唱衰1行業GG：真的倒一倒

陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻

聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

爸開名車載3童「超車轉彎」失控　墜5米高懸崖！後方騎士嚇壞救援

王子揪郭雪芙看比賽？他反應快「先抓兇手」　小春開轟胡宇威...錢薇娟：我太了解他

登山攀布洛阿特峰手指深層凍傷　發黑像石頭被截肢仍保有熱情！

楊祐寧直擊「夫妻吵架」自嘲：湊什麼熱鬧　林心如狠甩霍建華巴掌...「啪」超響亮

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

韋禮安看《華燈》最後一幕「完全沒猜到」　喊話「想出演第四季」：挑戰9m88！

快訊／境外移入暴增58例「史上新高」　桃機本土維持增4案

龍柏雄毬果成校園健康殺手　全教產籲教部全面盤點因應

又見篩檢人潮！機場群聚連爆　桃園貿東里社區採檢站人龍排超長

王必勝場勘歌友會重大發現！麻將區通風不良　聊天染疫可能性高

不這樣幹是「社畜之恥」　老鳥丟一句話他傻了：有夠衝擊

LIVE／桃機疫情進社區、第3劑間隔縮短　陳時中最新說明

牌咖全陰性！確診婦戴口罩跟清潔員聊天2hrs　卻被傳染Ct值18.6

教部首推救災桌遊　從遊玩中學防災與國防教育

便當驚見「老鼠肉」！他嚇得不敢吃　老饕卻大讚：賺到了

桃園群聚+12「本土撐得住嗎」　鄉民唱衰1行業GG：真的倒一倒

幕後／罷昶分裂全因「他」　國民黨最後關頭集結「救中二」

冬天最火的「阿蘭毛衣」花紋知性又文青！背後還有悠久歷史

快訊／境外移入暴增58例「史上新高」　桃機本土維持增4案

新冠口服藥13日出貨！南韓證實輝瑞Paxlovid下周抵達　採購100萬份

「鳳山海南島」命案　蛇蠍女宮主起底！鄰居曝案發前聽到吵架聲

柯瑞開創大三分新時代　美球評細數從喬丹起改變聯盟的6位巨星

森崴能源去年營收創高　全年成長狂升七倍！

裝潢蟑螂1人分飾多角收錢落跑　女屋主匯15萬驚覺「家被拆了」

龍柏雄毬果成校園健康殺手　全教產籲教部全面盤點因應

民進黨21民代大陣仗挺林昶佐　反罷林選前之夜「正副總統都到場」

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

生活熱門新聞

快訊／陳時中證實桃機個案增加！

東吳大學驚爆負債破5億　強逼系所上繳捐款

Omicron入社區！台大醫示警「很快殺進台北」

冬雷響！冷氣團再襲一張圖看3變天

桃機群聚+12「獅子王翻版？」　醫：可能更嚴重

快訊／桃機保全、歌友會人員確診！群聚增為12人

G級妹穿老虎裝秀「青筋奶」　網見胸前痣大讚

即／桃機群聚累計12例確診！王必勝現身說明

第3劑間隔縮短至3個月　最快今公布

歌友會增3例　網：算進入社區了

醫：桃機是Omicron群聚　全台隨時升級

桃園婚宴廣場因疫情而掉單

台北市大雨特報！　下週「冷氣團」來襲激凍9℃

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

小鐘鬆口將脫單　約「巨胸版黃捷」吃年夜飯！

熊熊「我是服務型」揭私密片內幕

夫妻買鄉下500萬透天　網狂勸「不如選公寓」

陶晶瑩店開張「排45分鐘麵沒熟」　她親道歉：下次請你

163具百年童屍「還活著」雙眼緊盯

24歲小鮮肉戀上48歲阿姨　同居2天幻滅報警

蕾神GG？網追查裸聊時間軸一驚「Yumi沒說謊」

快訊／陳時中證實桃機個案增加！

東吳大學驚爆負債破5億　強逼系所上繳捐款

即／國道1號死亡追撞　駕駛斷頭慘死

即／顏清標驚傳住院「病床照流出」　院方證實

Omicron入社區！台大醫示警「很快殺進台北」

冬雷響！冷氣團再襲一張圖看3變天

顏清標住院　四叉貓揪1校學生狂加油

62歲富婆「大戰14個嫩老公」消失2年悽慘現況曝光

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻

陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻
聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

爸開名車載3童「超車轉彎」失控　墜5米高懸崖！後方騎士嚇壞救援

爸開名車載3童「超車轉彎」失控　墜5米高懸崖！後方騎士嚇壞救援

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面