又有2清潔人員染Omicron！桃機群聚8人「已知4人染魔王株」

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

桃機群聚擴大，中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內新增3例本土個案，都是桃機外包清潔人員，目前群聚累積8人。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，新確認2名清潔員（案17238、17239）感染Omicron變異株，目前累積4人感染Omicron，會進一步比對關連。

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▲案17230關聯圖。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，本土案17307-17309為本國籍女性，年齡介於50至60多歲，皆已接種2劑疫苗，為案17230、案17238、案17239及案17266同職場工作人員。

指揮中心昨晚公布，Ct值分別為33.8、23.4及19.5，和先前清潔人員都是二航廈大夜班，主要可能接觸點在於交通車，且初步瞭解交通車有未按規劃混搭問題；目前整起群聚已經累積8人染疫，包含7名清潔人員，1名防疫計程車司機。

指揮官陳時中今表示，新增3案Ct值高低各有不同，大家懷疑Ct值最高是否相對發病早的個案，且症狀也是最早，都會列入調查。另案17239曾經到歌友會，共有800多人匡列，487人已經採檢。