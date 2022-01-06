客機「螺旋槳噴飛」直插機艙窗戶！遭遇鳥擊　恐怖畫面曝光

▲南非「連接航空」（Airlink）飛行中，螺旋槳噴飛，插入機艙窗戶。（圖／翻攝推特@fabdjr）



記者吳美依／綜合報導

南非「連接航空」（Airlink）發生一起驚險意外，一架捷流41（ Jetstream JS-41）客機從約翰尼斯堡（Johannesburg）出發，即將降落威尼西亞礦坑（Venetia Mine）附近的機場時，右側螺旋槳竟遭「鳥擊」，導致其中一片扇葉脫落，直接刺穿機艙、破壞窗戶，恐怖照片在社群媒體上瘋傳。

▲一架客機發生「鳥擊」意外，幸好無人傷亡。（圖／翻攝推特@fabdjr）



照片中，螺旋槳扇葉整根脫離、直插機身，而經濟艙一片狼藉，牆壁、座椅等設備都被破壞，地板及走道上佈滿殘骸。當地媒體報導，一架客機3日降落前撞到大鳥，衝擊力道非常大，幸好螺旋槳刺穿的座位沒有旅客，飛機最後也安全降落，無人傷亡。

「連結航空」發表聲明表示，「儘管飛機受到嚴重損壞，但沒有任何乘客或機組人員受傷。按照航空規章及管理條例，本次事件已經通報南非民航局（SACAA），並將交由該機構調查。」據悉，這架飛機仍停留機場，等待調查以及全面損壞評估。

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