網路博弈金流嚇死人！1.7兆佔中央預算8成　再赴菲律賓重起爐灶

▲▼台中警方破獲網路博奕集團，總金流1.7兆元，佔中央總預算8成，令人咋舌。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市立委第二選區補選9日投票，台中警方為防止選舉賭盤，積極查緝網路博奕集團，5日會同台北市、基隆市百餘名警力，搜索某科技公司隱身在商辦大樓的據點，警方從集團電腦資料赫然發現，該集團單月投注金額逾10億元，營運以來總金額高達1兆7千多億，佔中央政府一年總預算2兆1359億元的8成，令人咋舌，此外，該集團仍在持續招募工程人才，要前往菲律賓重起爐灶。

台中市刑警大隊運用大數據資料分析，蒐證掌握台中地區某科技公司所經營博弈網站，昨天動員百餘名警力，搜索該公司設在台中及北部等地的商辦大樓及民宅，各據點都有主要負責業務，從網站開發、系統維運、推廣客服、金流水房等分工細膩，甚至連賠率都有專人操作。

警方逮捕幹部及員工50人，查扣電腦主機、螢幕、手機、伺服器、監視器主機及公司帳冊等一批，現金960多萬元等贓證物，該集團賭博項目為各式運動賽事、彩票等，初步認定和選舉賭盤無關，訊問後依賭博和洗錢防治法罪嫌送辦。

警方表示，該科技公司在2019年就被破獲，後來將機房移往菲律賓，總公司還是設在台灣，承辦員警發現，該集團單月投注金額逾10億元，總金額竟高達1兆7千多億元，中央政府110年度總預算歲出總額約2兆1359億元，佔了8成。

警方表示，該集團仍持續招募工程科技人才，上班地點在菲律賓，計劃將把總公司移至海外，畢竟在台灣風險太大，不過，警方仍會追蹤，將不法分子繩之以法。