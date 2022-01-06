確診者曾去過七星潭、山度空間！花蓮「關鍵3日」超多足跡曝光

▲花蓮縣長徐榛蔚。（圖／資料照）

記者林昱萱／花蓮報導

一名被認定為印尼境外移入的案17264，上個月底曾開車到花蓮旅遊3天，而稍早花蓮縣政府也公布其相關足跡，包含七星潭、扁食店、早餐店、山度空間等都入列。

案17264為20多歲女性，於去年6月曾在印尼確診，曾打過2劑AZ疫苗，入境檢疫採檢都為陰性，而日前因為要回印尼，所以進行採檢，沒想到卻採檢出陽性確診，目前已經匡列接觸者5人。

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▲花蓮縣衛生局公布相關足跡。（圖／衛生局提供）

對此，花蓮縣衛生局接獲中央通知後，立即與該女曾前往的店家聯繫，緊急展開清消，而該女曾於去年12月27日自行開車前往花蓮，於當日下午5點自行開車入住花漾村聲旅店、同日下午6點到戴記扁食用餐、晚間8時22分到花蓮日日。12月28日上午11時前往怡味餐店、12時前往七星潭、下午1時前往花蓮香扁食店-中山店、2時8分前往台新銀行-花蓮分行、4時8紛前往山度空間。12月29日上午10時前往中福早餐店、11時自行開車返北。

對此，花蓮縣政府呼籲，曾出入相關場所者，1/11前進行自我健康檢測，若有上呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等相關症狀，應戴醫用口罩，盡速就醫，不得搭乘大眾運輸工具，就醫時請主動說明旅遊史、職業別、接觸史、周遭其他人是否有症狀等。