網紅張比比偷腥攝影師代價曝！丈夫求償1836萬　法院判准了

▲網紅空姐張比比傳出婚外情，與洪姓攝影師偷腥。（圖／翻攝張比比IG）

記者黃宥寧、莊智勝／台北報導

已婚的正妹網紅、空姐「張比比」(Qbee)被爆婚外情，與攝影師洪男偷腥，遭丈夫抓包後，比比與丈夫訂立和解書，需支付包含孩子扶養費在內共1836萬元，惟比比事後分文未給、至今仍置之不理；丈夫因此提出告訴。台北地院審結，全額判准。可上訴。

網紅張比比外型甜美，曾任空姐，雖已婚並育有1子，但火辣身材仍吸引逾10萬粉絲關注。丈夫為協助張比比網紅事業，找來攝影師洪男協助，未料2人竟擦出火花，不但留下鹹濕對話記錄，包括「天天打炮」、「好想插你」等，還被拍下性愛影片；丈夫抓包後不甘戴綠帽，憤而到臉書爆料公社揭露2人。

丈夫同時也對2人提出妨害家庭告訴，桃園地院於2018年12月依通姦罪各判2人有期徒刑3月，得易科罰金定讞。

民事部分，丈夫與張比比於2018年6月訂立和解書達成和解，條件為張比比須支付600萬元，此外還須給付孩子扶養費1236萬元，合計共1836萬元；支付方式為按月給付6萬元。惟張比比至今都未給付分毫、置之不理。丈夫因此提告求償，台北地院審理時，張比比並未到場，亦未提出書狀或任何聲明陳述；法官審酌丈夫提出的和解書事證後，全額判准，全案可上訴。