民進黨立院黨團街頭力挺林昶佐　柯建銘：不站出來晚上睡不著

▲民進黨立法院黨團力挺林昶佐，在路口宣傳投出不同意罷免票。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

無黨籍立委林昶佐罷免案將於9日投票，民進黨立法院黨團總召柯建銘等人3日自動發起宣傳活動，呼籲選民投下不同意罷免票。柯建銘表示，林昶佐是個非常優質的立法委員，一個優質的立法委員，不應該受到罷免的待遇，「我們假如不一起站出來，於心不忍，晚上也睡不著」。

柯建銘3日上午率領民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團副幹事長黃世杰、蔡易餘、民進黨團副書記長洪申翰及民進黨立委鄭運鵬、許智傑、吳思瑤等人，陪同林昶佐在台北市萬華區西園路、西藏路口宣傳，呼籲選民投下不同意罷免票。

柯建銘表示，今天一早民進黨團所有的成員及幹部，大家從南而北站在這裡，最主要就是為了「反罷免、挺昶佐」，林昶佐是個非常優質的立法委員，民進黨團認為一個優質的立法委員，不應該受到罷免的待遇，「這是一個台灣民主最低的底線與正義感」。

柯建銘提及，自己在立法院長期、近距離地接觸林昶佐，「事實上，他常常和我們意見不一樣」，林昶佐非常優秀，還很專業認真，既本土化又有國際觀，而且還受到國際肯定，「因為他是一個人，所以他有獨立思考，他堅持他的理想，我常常和他不同意見，尤其展現在朝野協商」。

柯建銘笑說，他看過這麼多立法委員，「但是林昶佐一旦出現，讓總召必須很仔細地聽他的話，而且常常讓總召退步、讓步的就是林昶佐」，林昶佐是個講道理的人，可以溝通又很專業，「他所關心的法案，會鍥而兒不捨地來跟你溝通，這是他的優點，這是一個非常優質的立委」。

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者林銘翰攝）



柯建銘指出，尤其是林昶佐為了選區及選民的服務，「可以跑到我辦公室，跟我拜託好幾次，讓我不得不佩服，他是一個非常優質的立委」，而且林昶佐非常特立獨行，這麼專業優秀的立委，本來就應該留在立法院。

柯建銘呼籲，他要拜託中正、萬華區的選民，大家應該站出來，不要讓林昶佐孤單、不要發生任何遺憾，大家共同支持，讓優秀的立委留在立院，「未來兩年我們還要為台灣的民主、國家發展，共同一起來打拚」，拜託中正、萬華區的選民發揮正義感，讓優秀的立委留下來。

柯建銘也坦言，民進黨團的幹部最近一直在討論，「我們假如不一起站出來，於心不忍，晚上也睡不著」，主要是林昶佐不應該受到罷免的對待，「優秀的立委不應該受到如此對待，這是台灣民主最低的正義底線」。

林昶佐受訪時則表示，自己的聲音及時間真的很有限，所以需要大家從南到北一起發聲、提醒，尤其到了最後一個禮拜的時間，還有很多鄉親以為「反罷免就是不用出來投票」，所以光靠他每天一個一個、家家戶戶地講「真的不夠」。

林昶佐也說，柯建銘所講的話讓他特別感動，「因為我的確有時候跟他意見，不一定是一樣的」，但是自己也都會據以力爭，「他今天幫忙我們，向所有市民呼籲，我自己也是非常感謝」，大家從立法院到街上一起並肩作戰，相信1月9日一定可以安然度過、克服這個難關。