人夫被逼進產房…陪產畫面留陰影　「過6年無性生活」崩潰離婚

▲人夫陪產留下陰影。（圖／pakutaso）



文／CTWANT

雖然現代醫療進步，但生小孩的過程仍非常危險，對媽媽來說更是痛不欲生，因此不少人夫會跟著一起進產房，幫忙老婆打氣。不過，一名男網友先前進產房陪老婆生產，血淋淋的畫面卻讓他留下心理陰影，後來完全無法和妻子行房，過了整整6年無性生活，最終夫妻倆走上離婚一途，讓他感到後悔莫及。

原PO日前在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，「一直以來台灣也沒什麼人會關心男人真正的想法！回到我前妻陣痛開始的時間，也就是我噩夢的開始…那天前妻陣痛被推進產房，前妻被推進去的時候，在走廊整路罵X你娘，老XX，我都不知道她怎麼會這麼多的髒話？？哪裡學的？？」

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男網友接著說，「前妻進到手術台，護理師叫我的名字『xxx你還不進來哦？！你老婆要生了，你不想陪她嗎？！你到底是不是她老公啊？！』我當下非常猶豫，因為我對血這種東西非常感冒，看到血肉模糊的畫面我覺得非常受不了。護理師面露兇光『你還不進來哦？！你當什麼爸爸啊！』終於我換上乾淨的醫院袍，不甘不願地進去。」

▲生產過程很辛苦。（圖／取自免費圖庫pexels）



沒想到，護理師竟要人夫站在醫師正後方，「現場看根本不一樣啊！這些畫面心理素質要很強的男人才能接受吧？！終於小孩的頭擠出來了，可是肩膀有點卡到，看到醫師抓住小孩的頭非常緩慢地旋轉…護理師也不斷推前妻的肋骨下方…然後醫師用剪刀剪開陰部，血肉模糊…我真的差點暈倒了！」

原PO透露，「那些畫面我這輩子都忘不掉，我對老婆不知道為何就是不想碰她，也完全沒興趣，一看到她脫衣服，就會想起那天醫院的畫面，我也完全對她沒興趣」，後來夫妻倆過了6年的無性生活，還是以離婚收場，讓他崩潰直呼「如果再一次選擇，我他X是絕對不會進去陪產！」

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