4小時抓14人酒駕！彰化警跨年夜「封鎖臨檢」

▲彰化警方跨年夜取締酒駕、實施臨檢。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

日前高雄38歲黃子洋3度酒駕，撞上正在過馬路的一家四口，釀1死3傷慘劇，引發社會譁然。然而，近期適逢聚會高峰期，民眾常有飲酒習慣，彰化縣警察局為此從昨（12月31日）晚間8時至今（1日）凌晨0時許，在彰化市實施「區域封鎖策略」，針對經常飲酒地點與酒駕事故地點，擇定4處路檢點加強攔檢；同時間聯繫國道公路警察局針對彰化交流道、快官交流道上高速公路匝道，和美及鹿港分局與彰化市之聯外道路同步實施「聨外封鎖策略」，共查獲14起酒駕事件。

彰化縣警察局表示，彰化縣自去年1月至12月30日止，酒駕交通事故總計發生191件，與去年同期發生206件，減少15件，為貫徹酒駕零容忍決心，將祭出鐵腕手段，以期遏阻酒駕歪風。

另外，彰化縣警察局表示，去年1月至12月30日止，共計取締酒駕602件（其中移送公共危險罪計388件），警察局為強化取締酒駕能量，已要求各分局加強各轄區執法強度，除持續規劃取締酒駕專案及不定期執行取締酒駕大執法外，彰化警分局及交通警察隊12月31日跨年夜即根據轄區特性，在彰化市實施「區域封鎖策略」，針對經常飲酒地點與酒駕事故地點，擇定4處路檢點加強攔檢；同時間聯繫國道公路警察局針對彰化交流道、快官交流道上高速公路匝道，和美及鹿港分局與彰化市之聯外道路同步實施「聨外封鎖策略」，讓心存僥倖酒駕者無所遁形，強力防制酒駕事故發生。

據了解，彰化警方昨（12月31日）晚間8時至今（1日）凌晨0時許，共查獲14起酒駕事件，其中1件扣車 ，13件公共危險罪移送法辦。

彰化縣警察局呼籲，酒駕係屬重大危害交通秩序及安全之行為，不僅危害自身生命安全，更讓無辜用路人安全受到威脅，警方除強化勤務作為於各項勤務加強機動攔查取締外，並透過村里、社區及網路加強「宣導酒後不駕車」觀念，建立民眾法治觀念，以杜絕民眾酒駕違規僥倖心態及酒駕交通事故。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。