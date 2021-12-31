境外移入暴增41例！王必勝：非常嚴峻的警訊　籲民眾做好3件事

記者嚴云岑／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（31）日公布41例境外移入個案，創下2年來新高，醫福會執行長王必勝表示，持續大量境外移入確診個案除了會對邊境防疫構成極大威脅，也會大大升高社區風險，「這其實是非常嚴峻的警訊」。返家檢疫民眾除了要嚴格執行檢疫措施，未完整接種疫苗者也要配合施打，外出也要戴口罩、勤洗手，才能嚴防疫情再起。

王必勝臉書全文如下：

2021年的最後一天，也是連假第一天，與兩處集中檢疫所同仁認真討論執行業務細節。

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這個漫長的疫情正好滿兩年，迎來的是破兩年來紀錄的41位境外移入確診個案（記得去年最多是26），這其實是非常嚴峻的警訊。一方面代表世界各國疫情仍看不到高點，另一方面持續大量的境外移入確診個案，會對邊境防疫構成極大的威脅，同時也大大升高了社區的風險。

而持續增加累積的確診病人也會讓醫療端壓力漸增。針對這個狀況，指揮中心注意到大多數的個案都是入境檢驗即確診，因此調整自1/4零時起入境者必須提供2日內PCR陰性證明，而且是以採檢日為主。此外邊境管理及居家檢疫當然要持續嚴謹的執行。最重要的是，民眾未完整接種疫苗的一定要儘量配合施打，在這年節氛圍活動豐富之際，也別忘了戴好口罩勤洗手。

最近幾起疑似防疫旅館群聚案件，也引起了大家的關注。空氣流通度或空調設備相關狀況雖是可能原因之一，但個人認為機率相對較低。反而是適當充足的人力配置、工作人員對指引的遵從落實、感染垃圾的清運流程、及人員接觸的監控，才是必須再三宣導並嚴格查核的。

令人憂心的新年及春節假期，希望靠大家的警覺和配合，能平安快樂的渡過。