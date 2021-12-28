「神農獎」百年茶廠欠稅22萬　百斤茶葉破盤價拍賣抵稅

▲茶農不敵疫情拿茶抵稅。（圖／行政執行署彰化分署提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

得過「神農獎」及「米其林三星獎」的張姓茶農(57歲)，不敵疫情欠稅22萬元，拿百斤杉林溪茶、日月潭蜜香紅茶及梨山高山茶抵稅，彰化分署為了協助茶農，於明年1月4日以市場破盤優惠價格進行變賣，另為避免排隊群聚，彰化分署也提供20名網路事先訂購，再於拍賣日付款取貨。

主任執行官胡天賜表示，張姓茶農目前在南投鹿谷開店販售茶葉。他的家族自爺爺那一代起開始種茶，至今已有三代百年以上的製茶經驗，更曾於民國89年榮選為台灣『十大傑出農民』，榮獲總統頒發『神農獎』，還曾於2016出國比賽，在比利時國際風味暨品質評鑑榮獲最高榮譽米其林三星獎，為台灣茶發光發熱。

據張姓茶農表示，受新冠疫情影響使他在國際茶葉的展售活動被迫取消，嚴重打擊了他的國際茶葉銷路，同時也讓他無法自由出入兩岸，使在中國大陸廣州、上海等地將近100萬元的資金無法取回。去年中南部鬧乾旱，也使得茶葉採收不理想，更是雪上加霜，才讓他在資金調度上產生困難而欠了營業稅22萬餘元。

胡天賜表示，考量張姓茶農是因為受到疫情影響才會欠稅，非屬故意不繳納，又有執行署對於因防疫而受影響的義務人應予「寬緩執行」指示，因此執行官郭中明當下即同意協助，請他提供產製茶葉到彰化分署進行拍（變）賣，再以「茶葉變賣價金抵繳稅款」。

郭中明表示，為讓張姓茶農能順利繳稅同時也能繼續經營，因此彰化分署將以協助變賣所得價金的50％來抵繳稅款；另50%則歸茶農收入，以達國家稅收清償，及兼顧義務人得繼續經營雙贏執行方式進行，希望在政府與人民共同合作下，能順利度過新冠疫情難關。

另防疫期間為免排隊人潮聚集及節省民眾排隊時間，彰化分署也提供20名網路（臉書）事先預約訂購，再於拍賣日前來取貨的創新作法。民眾可於12月29（三）09:00~16:00期間至彰化分署臉書上留言購買數量（網址https://www.chy.moj.gov.tw/）並於1月4日拍賣當日上午09:00~10:00時間內前來分署完成繳款取貨即可（逾時則視同棄單，併入現場變賣）。

現場拍（變）賣時間預計於111年1月4上午9:00~11:00在彰化分署（即彰化縣農會四樓）進行，變賣數量（含網路預售）及售價如下（售完為止）：

1. 日月潭蜜香紅茶禮盒60組：1,000元/組（市價1500元/盒，2兩裝3罐）

2. 杉林溪高山茶100斤：1,200 /斤(市價2,400元/元，4兩裝4包)

3. 梨山茶6斤：2,000元/斤(市價3,600元/斤，4兩裝4包)

4. 蜜餞300盒：2盒150元（市價2盒200元，300克/盒)

因變賣數量有限，以上（含網路訂購）每人限購茶葉2斤(組)、蜜餞4盒。