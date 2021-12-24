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台南上空見神秘飛行物　軍事專家解答：中共CZ-7A運載火箭

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲中國民航機師在廣州空域拍攝到CZ-7A運載火箭。（圖／翻攝自呂禮詩Facebook）

記者崔子柔／綜合報導

一名網友昨（23日）晚間在臉書社團「爆料公社」張貼影片指出，在台南西港後營上空看見一個拖曳著白煙的不明飛行物體，引起廣大關注，前海軍官校教官、軍事專家呂禮詩則表示，該飛行物正是搭載試驗12號01、02衛星的中國CZ-7A運載火箭。

影片曝光後，不少網友就猜測是中共在發射火箭，不過有軍方人士稱台灣過去未有目擊紀錄，認為該飛行物不是中共火箭。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲網友拍下飛行物畫面。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

呂禮詩今（24日）凌晨則在臉書發文表示，昨傍晚6時12分，搭載試驗12號01、02衛星的中國CZ-7A運載火箭，在位於海南島的文昌航天發射場升空，正好被中國民航的機師拍下。

我國防部昨晚就表示狀況正常，中科院則否認在台灣進行任何火箭或飛彈發射的試驗，呂禮詩指出，「遺憾的是不敢具名的軍方人士私下予以否認，如果這位長官先看了法國解放軍事觀察家Henri Kenhmann所繪CZ-7A運載火箭的發射軌道，與中國民航機師的影片，應該就不會這麼有勇氣的否認了吧」。

▼呂禮詩PO出火箭軌道。（圖／翻攝自呂禮詩Facebook）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

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