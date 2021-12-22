國中男籃隊當後宮　狼教練狂親球員摸下體！助教硬含搓揉下場曝

▲國中男籃教練、助教皆對球員伸出狼爪。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

台南某國中男籃隊教練、助教竟都對球員伸出狼爪，因其管理籃球隊員宿舍事物，藉機在和不同球員獨處時進行性騷、性侵行為，3名球員則在某次機遇下談開，並告訴女籃教練揭開一切。

根據判決書內容，男助教2020年4月25日晚間與A球員待在教練寢室，趁其在玩手機時，伸進其褲內猥褻2次。同年4月28日凌晨，助教則到球員寢室叫醒B球員，將其帶到浴室後說「這條路很辛苦，要不要」，接著就把B男褲子脫下，不顧B男將其雙手甩開，壓住B男小腿進行口交。

男教練則在同年2月某日，趁著C球員在教練寢室用手機看影片時，從後方抱住C男、狂吻其臉頰，再伸手進其褲內摸下體，C男轉身閃躲後，教練則停手。

3名球員原先都因對方身分不敢聲張，直到有天B男稱不敢自己回寢室，其他人追問下才得知彼此都有類似遭遇，並向該校女籃教練通報，全案才曝光。

教練及助教事後都和受害人達成和解、取得原諒，台南地院依對利用權勢性交與猥褻等罪，合併判助教2年徒刑、緩刑3年，在判決確定2年內需接受5場法治教育、緩刑期間須保護管束，另依性騷擾罪判決教練5月徒刑、緩刑2年，緩刑期間同樣要保護管束，在判決確定1年內要接受2場法治教育，可上訴。