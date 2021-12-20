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社會 社會焦點 保障人權

高雄男進護理之家39天「陰莖全切除」　業者指示外勞1動作害慘他

手術,開刀。（圖／達志／示意圖）

▲洪男因護理之家的失誤，被切除整根陰莖。（圖／達志／示意圖）

記者林冠吟、鄒鎮宇／高雄報導

高雄一名洪姓計程車司機因小腦受損，無法保持身體平衡入住高雄某護理之家。沒想到，護理之家因人手不足，指示無醫療執照的外勞幫洪男插尿管，導致洪男下體發炎、發黑，且反應都被拖延，最終被進行「陰莖全切除」手術，讓洪男氣得提告。一審護理之家被判賠洪男40萬元。案經上訴，二審高院改判賠80萬元。

判決書指出，洪男2017年1月初因小腦受損而無法保持身體平衡，被診斷患有水腦症候群，需在腦部安裝減壓引流管，加上洪男又是嚴重糖尿病患者，因此跟弟弟商量後，到1月22日高雄某護理之家入住。沒想到，護理之家的人力嚴重不足，以白天兩名外勞、晚上一名外勞的形式照顧病患。

另外，洪男因病情問題，出現嚴重的精神異常，不睡覺、吵鬧、叫囂撕毀尿管、隨地便溺而難以清理，因此院方在未經同意的情況下，將洪男手腳綁在病床，由沒執照的外勞對洪男進行侵入性醫療措施「插尿管」，且未妥善照顧，導致洪男的陰莖在2月22日時出現異狀。

洪男的陰莖出現發炎、化膿、腫脹、發黑，且有惡臭分泌物時，護理之家業者僅透過過LINE群組訊息，指示外勞投藥、實施侵入性醫療，一再延誤治療時機，最終於3月1日才向洪男弟弟的告知洪男的「陰莖有發炎現象」、「細菌感染」而處於壞死狀態，迫使洪男在3月3日進行「陰莖全切除」手術。

▲印尼移工禁入，長照喘息詢問暴增。（圖／葳群老人長照中心提供）

▲護理之家蕭姓負責人強調，洪男下體截肢是因為為糖尿病關係所致。（示意圖／資料照）

洪男認為，護理之家可預見他長期生理狀況不佳，卻在發現他陰莖發炎後，仍沒有積極作為，最終導致他的陰莖被切除，氣得提告並求償300萬元。

護理之家的蕭姓負責人辯稱，護理之家聘有多名護理人員，無須由沒執照的外勞進行插管，都是護理師幫洪男插尿管，外勞只有更換尿管外接管；另外，洪男是糖尿病患者，其神經、血管、免疫系統長時間受到侵害，導致截肢，乃為病理常態，在無專業醫療鑑定下，不能認定洪男陰莖切除是他們的疏失所致。

法官認為，蕭男未考慮洪男有糖尿病體質容易感染又不易癒合，在不符合上述可施行導尿管置入術之適應症之情況下，指示對洪男進行侵入性的插尿管行為，是否為照護甚或醫療上所必要之行為，已有可議；另外，受照顧者如有傷害自己或他人之行為，或有安全顧慮，照護機構固得經受照顧者或委託者同意，對受照顧者施以約束，但蕭僅為了照護方便就約束洪男，難認此處置為提供照護或醫療所必要之行為。

法官表示，肇因於蕭男事前提供不適當之照護行為，事後又怠於照護，其應負主要過失責任，洪男僅單純因身體狀況存有危險因素而擴大損害，認蕭男、洪男應各負80％、20％之過失責任，因此依非財產上損害100萬元的80％，判蕭男需賠償80萬元。

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