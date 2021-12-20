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公投大勝投入2024總統大選？　蘇貞昌：繼續支持讓政府更有力做事

▲▼行政院長蘇貞昌視察桃園機場防疫作為，接受媒體時事訪問。（圖／行政院直播）

▲行政院長蘇貞昌視察桃園機場防疫作為，接受媒體時事訪問。（圖／行政院直播）

記者陶本和／台北報導

在民進黨成功守下四項公投後，外界有聲音認為，行政院長蘇貞昌有可能進行內閣改組，甚至角逐2024年總統。對此，行政院長蘇貞昌20日受訪時表示，政府會更努力溝通，盡量爭取更大的支持，讓政府各種政策做得更好並消除民眾的疑慮，還請國人同胞繼續給政府支持，讓政府能夠更有力做事。

蘇貞昌20日下午臨時更換行程，針對春節返鄉人潮，前往桃園機場視察防疫作為，在面對媒體追問本次公投大勝，有人解讀他可能會投入2024選舉，以及進行內閣改組，他回應表示，在12月18日公投順利圓滿完成，要對所有的工作同仁表示最大的感謝，更要藉這個機會向國人同胞表示最大的敬意跟感謝。

蘇貞昌表示，這是全國第一次事與人分開、公投與選舉分開的全國性投票，大家可以在相當一段長時間裡面，非常冷靜地、非常徹底地，沒有人的激情、恩怨，只有對事的討論、溝通跟整合，最後全體台灣國人同胞用最大的決心跟智慧，做出最明智的結果，圓滿順利。

蘇貞昌說，一方面對政府的作法表示肯定，一方面對政府的政策給予堅定有力的支持，同時也向全世界展現台灣人願意遵守國際規範，有決心要走入國際社會，跟國際做貿易，以及向政府明白交代，一定要做好食安保護、能源轉型，以及要讓台灣再進一步更用力地跟世界接軌，更用力地來就各種穩定供電、整個國家安全、未來世代，以及民主不走入歧路的各種要求，政府會依據公投的結果，更努力，更有信心、更用力地來做。

蘇貞昌強調，在整個公投過程展現的成果中，也可以看到有國人同胞對於有些問題仍有疑慮，政府會更努力溝通，盡量爭取更大的支持，讓政府各種政策做得更好並消除民眾的疑慮，還請國人同胞繼續給政府支持，讓政府能夠更有力做事。

最後，蘇貞昌再次感謝國人，能夠讓民主更往前走、民主更落實，這是台灣在公投之後，一直得到世界各方面給予高度肯定的地方，國人也要好好珍惜。

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