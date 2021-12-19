　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「錢不是問題」日客與運將為車資吵翻天　警助通譯和平收場

▲運將與日籍旅客因車資爭執，到警所化解。（圖／桃園警分局提供）

▲運將與日籍旅客因車資爭執，到警所化解。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

日籍川田男子搭乘計程車質疑運將繞路致車資多了125元，「錢不是問題」但司機態度令他不高興，李姓運將則表示，為節省客人時間及費用避開堵車路段，停車時還只收整數，竟然還被斥責刻意繞路，實在是氣壞了，2人1爭得面紅耳赤幾乎上演鐵公雞，經員警將雙方「雞同鴨講」溝通後化解，川田先生自願補足差額後化解。

▲▼經警方充當翻譯將雙方溝通後化解爭執。（圖／桃園警分局提供）

▲▼經警方充當翻譯將雙方溝通後化解爭執。（圖／桃園警分局提供）

▲▼經警方充當翻譯將雙方溝通後化解爭執。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局景福派出所18日下午接獲民眾報案，指稱一名計程車司機跟客人在路旁爭吵，巡邏員警謝昇峰與林怡菁立即趕往現場處理，只見兩人雖語言不通卻吵得面紅耳赤幾乎要上演鐵公雞，員警立即介入瞭解，計程車司機李先生表示日客搭車到達目的地後，車資為625元，自己只收620元，對方不知為何卻比手畫腳嫌貴只願支付500元，還指責他繞路加價，李先生表示依據導航地圖行駛，為節省客人時間及費用避開堵車路段，停車時還只收整數，錢少收沒關係，竟然還被斥責刻意繞路，實在是氣壞了。

客人川田則出示單據表示，早上搭車費用才495元，現在卻多出125元，擺明是繞路多出來的費用，其實這麼點錢根本不是問題，令他不高興的是司機的態度，兩人雞同鴨講又吵起來，員警將兩人帶返內，所長吳政哲對於日語有相當學習，協助兩人進行三方溝通，經過吳所長翻譯說明各自立場，兩人才發現因為語言不通發生誤會，川田先生自願補足差額後，兩人握手言和並對員警的熱忱協助均表達感謝之意。

►蠶絲外套10880元→2592元

ET快訊
郭台銘：明年一定缺電！　大家做了決定「就不要埋怨」
王力宏爸「手寫信第一行」網全看懂了！　印證李靚蕾2指控
徐若瑄澄清文「再犯2大敗筆」　她酸：傻又天真又搞不清楚狀況
酒駕父過髮夾彎失控！　13歲兒拋飛亡
快訊／台北馬拉松3人接連昏厥倒地！　命危送醫
李靚蕾2度反擊王力宏全文！　揭王力宏超渣性癖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

友人設局！嫩女遭圖釘插頭、鋸齒鐵夾插下體　逼簽500萬本票

13歲兒拋飛亡！一家3口喝完喜酒髮夾彎成死劫　酒駕父仍昏迷

台北馬拉松開跑162分鐘！「3男跑者接連昏厥倒地」　命危送醫搶救

金管會推虛擬幣管理新制　業者：樂見規範明確「保護幣圈新手」

快訊／台北馬拉松「男跑者癱軟倒地」！　無心跳送醫搶救

人夫台中爽同居小三逾4年！　正宮遭裸照羞辱崩潰流產

「錢不是問題」日客與運將為車資吵翻天　警助通譯和平收場

基隆2男開趴「毒咖啡包搭笑氣」　隔天倒臥客廳亡

貨車司機卸貨「後斗門片隨風飄」！　2機車撞上3人噴飛慘摔

謬信殺人能改運！死囚黃富康隨機殺房東　怕妻小傷心乾脆也追殺

李靚蕾「5000字毀滅王力宏」控劈腿約砲！　徐若瑄、By2妹Yumi被捲入…嚴厲澄清

王力宏機場最新身影曝光！　「VIP接送」淡定舉手機反拍

10歲弟運動會全校面前大跳街舞 秀湯瑪士迴旋超狂舞技驚艷眾人

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

李靚蕾正式宣戰BY2妹Yumi！　開嗆：我提供證據

王力宏回台灣了！　安撫李靚蕾倉皇返台隔離

王思佳爆「小本本」流出：會家破人亡　遇心機女送禮到家..毛爆「怎知我住哪？」

深圳怪男詭異窺視下一秒拔出油槍　像噴泉狂漏照點燃...保時捷陷火海

女學生回家驚見「陌生女子」闖入　勇敢攔下質問！她狡辯：這我家...

友人設局！嫩女遭圖釘插頭、鋸齒鐵夾插下體　逼簽500萬本票

13歲兒拋飛亡！一家3口喝完喜酒髮夾彎成死劫　酒駕父仍昏迷

台北馬拉松開跑162分鐘！「3男跑者接連昏厥倒地」　命危送醫搶救

金管會推虛擬幣管理新制　業者：樂見規範明確「保護幣圈新手」

快訊／台北馬拉松「男跑者癱軟倒地」！　無心跳送醫搶救

人夫台中爽同居小三逾4年！　正宮遭裸照羞辱崩潰流產

「錢不是問題」日客與運將為車資吵翻天　警助通譯和平收場

基隆2男開趴「毒咖啡包搭笑氣」　隔天倒臥客廳亡

貨車司機卸貨「後斗門片隨風飄」！　2機車撞上3人噴飛慘摔

謬信殺人能改運！死囚黃富康隨機殺房東　怕妻小傷心乾脆也追殺

郭董：明年一定缺電！　大家做了決定「就不要埋怨」

「小熊維尼飲水機」詭異笑臉盯你喝水！蜂蜜罐杯子拉近一看被萌翻

大陸新增44例本土病例　湖南長沙出現2例Omicron確診

英國Omicron病例24hrs狂飆1萬宗　倫敦進入「重大事故」狀態

狂嗑5元水煎包！盤點全台5間最強銅板美食　吃完整間店百元還有找

王爸手寫信「第一行」網全看懂了！印證李靚蕾2指控：親筆證明

蔡英文上午邀黨政大咖赴官邸　傳商討竹竹、彰化、雲嘉嘉升格

雷伊狂襲菲律賓！世界百大景點施亞高島幾乎全毀　急需救援

快訊／侯友宜：我一定會帶著我的價值　全力為人民做事

友人設局！嫩女遭圖釘插頭、鋸齒鐵夾插下體　逼簽500萬本票

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

社會熱門新聞

台南伯撿金融卡！竟要「存款1／10」報酬

快訊／台北馬拉松跑者突倒地！無心跳搶救中

快訊／安平古堡街深夜傳出火警

台北馬拉松開跑162分鐘！3男跑者接連倒地命危

基隆2男聊天倒臥客廳亡！友人開門嚇壞

幻想殺人能改運　死囚黃富康隨機殺房東

林秉樞失控畫面曝！靈堂暴走飆罵高嘉瑜

高中生打羽球揮傷同學右眼　被判賠121萬元

快訊／無端缺席選舉勤務！烏日警所長陳屍水溝

男「被槍指著」開車撞死槍手　法院認正當防衛

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

長腿少女無照雙載出事了　闖紅燈撞賓士休旅

酒駕父過髮夾彎失控　13歲兒拋飛亡

貨車門片隨風飄！2機車撞上3人噴飛慘摔

更多熱門

相關新聞

陳柏惟致電邱國正　通話內容曝光

陳柏惟致電邱國正　通話內容曝光

國防部長邱國正昨（27日）赴立法院備詢，立委陳柏惟事前申請台語同步口譯，邱國正則堅持委任國防部官員傳譯，並多次提到「語言是交通工具」，兩人數次發生爭執，陳柏惟事後致歉，陳柏惟今表示，已經跟邱國正通過電話，兩人之間的誤會已充分溝通，「未來也會在各自的崗位上繼續為台灣努力。」

「和立院、國防部對通譯認知不同」　陳柏惟道歉：造成不必要的誤會

「和立院、國防部對通譯認知不同」　陳柏惟道歉：造成不必要的誤會

移工職災發生率是本勞2倍　勞長允諾一個月內提出改善報告

移工職災發生率是本勞2倍　勞長允諾一個月內提出改善報告

風水師點出2種門沖煞　曝化解法超簡單

風水師點出2種門沖煞　曝化解法超簡單

韓妞最愛用的熱賣氣墊粉餅Top 5

韓妞最愛用的熱賣氣墊粉餅Top 5

關鍵字：

日本乘客司運將吵翻天通譯化解

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王力宏爸爸控李靚蕾威脅：分居時沒有出軌

快訊／李靚蕾再度開炮王力宏！

王力宏召妓偏好50歲熟女！夜夜叫小姐「連警衛都知」

Yumi憔悴露面！報警遭李靚蕾回擊「仰天手摸肚」照常錄影

徐若瑄舊文遭出征　挨轟「勝利宣言」

王力宏爸爸痛揭李靚蕾反悔逼婚過程

王力宏私下有別名！　五星飯店員工：李靚蕾沒爆細節

還有男歌手比王力宏更渣！狗仔驚爆「最渣的那個」

從不問王力宏感情事！　黑范夫妻「10年前就洩密」

王力宏被爆玩人妻！律師點關鍵：徐若瑄該先向她道歉

協商離婚已2年　王力宏爸爸爆「李靚蕾要求數億台幣」

李靚蕾「王力宏交往期間都無套」遭2甜言欺騙

王力宏的免死金牌！他稱李靚蕾好人做到底

王力宏先追未成年李靚蕾！女生照片被挖「秒撇清稱表妹」

王力宏急返台　資深狗仔爆料「怕1件事發生」：是對的！

更多

最夯影音

更多
李靚蕾「5000字毀滅王力宏」控劈腿約砲！　徐若瑄、By2妹Yumi被捲入…嚴厲澄清

李靚蕾「5000字毀滅王力宏」控劈腿約砲！　徐若瑄、By2妹Yumi被捲入…嚴厲澄清
王力宏機場最新身影曝光！　「VIP接送」淡定舉手機反拍

王力宏機場最新身影曝光！　「VIP接送」淡定舉手機反拍

10歲弟運動會全校面前大跳街舞 秀湯瑪士迴旋超狂舞技驚艷眾人

10歲弟運動會全校面前大跳街舞 秀湯瑪士迴旋超狂舞技驚艷眾人

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面