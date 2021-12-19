「錢不是問題」日客與運將為車資吵翻天　警助通譯和平收場

▲運將與日籍旅客因車資爭執，到警所化解。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

日籍川田男子搭乘計程車質疑運將繞路致車資多了125元，「錢不是問題」但司機態度令他不高興，李姓運將則表示，為節省客人時間及費用避開堵車路段，停車時還只收整數，竟然還被斥責刻意繞路，實在是氣壞了，2人1爭得面紅耳赤幾乎上演鐵公雞，經員警將雙方「雞同鴨講」溝通後化解，川田先生自願補足差額後化解。

▲▼經警方充當翻譯將雙方溝通後化解爭執。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局景福派出所18日下午接獲民眾報案，指稱一名計程車司機跟客人在路旁爭吵，巡邏員警謝昇峰與林怡菁立即趕往現場處理，只見兩人雖語言不通卻吵得面紅耳赤幾乎要上演鐵公雞，員警立即介入瞭解，計程車司機李先生表示日客搭車到達目的地後，車資為625元，自己只收620元，對方不知為何卻比手畫腳嫌貴只願支付500元，還指責他繞路加價，李先生表示依據導航地圖行駛，為節省客人時間及費用避開堵車路段，停車時還只收整數，錢少收沒關係，竟然還被斥責刻意繞路，實在是氣壞了。

客人川田則出示單據表示，早上搭車費用才495元，現在卻多出125元，擺明是繞路多出來的費用，其實這麼點錢根本不是問題，令他不高興的是司機的態度，兩人雞同鴨講又吵起來，員警將兩人帶返內，所長吳政哲對於日語有相當學習，協助兩人進行三方溝通，經過吳所長翻譯說明各自立場，兩人才發現因為語言不通發生誤會，川田先生自願補足差額後，兩人握手言和並對員警的熱忱協助均表達感謝之意。