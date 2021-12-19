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印度神童警告「經濟將崩壞半年」　透露3投資項目

▲▼印度神童阿南德的預言成真。（圖／翻攝自YouTube@Conscience）

▲印度神童阿南德。（圖／翻攝自YouTube@Conscience）

記者鄒鎮宇／綜合報導

印度神童阿南德（Abhigya Anand）10月曾預測，今年12月10日後將爆發疫情擴散、極端天氣等全球7大危機都一一成真。近日，他再發出新影片，預言全球經濟將迎來長達半年的重大利空，尤其是在2022年的3月及4月，並透露黃金及白銀、加密貨幣和農地都是好的投資解方。

阿南德16日晚上PO出最新影片表示，「卡拉薩帕瑜伽」星相、時間之蛇在2020年12月19日到27日發生，至今快滿1年，期間也發生580年一次的月偏食；另外，天王星、海王星及冥王星都在座標內，將從12月開始影響未來6個月的經濟，需要很久的時間才能恢復。

阿南德說，在2022年的3月至4月會是經濟危機最嚴峻的時候，人跟人的關係會改變，政府對民眾的控管也會急速增加。如近期肆虐的Omicron變種病毒，可能會讓政府再次祭出的封城等手段，因此讓人民恐慌，進而導經濟出現問題。

疫情促份，阿南德透露，Omicron匯市新慣疫情結束的開始，未來幾個月全球的疫情會非常糟糕，美國及歐洲將成為重災區，但不會像2021年3月、4月般危險，疫情到2023年5月就會完結。

針對經濟危機的預言，阿南德曾預言加密貨幣會在11月底前破紀錄，並在11月21日回調，由於受到政府的監管，造成不必要的破壞，加密貨幣市場會處於黑暗時期。據悉，目前中國、俄羅斯及印度都表態反對加密貨幣的交易，的確衝擊其價值及未來的可能性。

阿南德表示，在2022年面臨經濟問題的情況下，黃金、白銀會是最好的選擇，加密貨幣則適合長期持有投資；另外，農地也可用持續發展的角度去投資購買。

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