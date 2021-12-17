法國議會罕見通過「挺台法案」　友台小組主席：大家都該是台灣人

▲法國國民議會友台小組指出挺台法案通過，有3項罕見之處。（圖／記者呂晏慈攝）

中央社記者鍾佑貞台北17日電

法國國民議會友台小組主席戴扈傑今天表示，台海若沒有和平，就沒有穩定，譴責所有威脅行為。法國議員杜瑪則說，台灣的未來牽涉到人類的未來，「大家都應該是台灣人」。

戴扈傑（François de Rugy）、法國國民議會外交委員會議員海澤（Jean-Luc Reitzer）、財政委員會議員布義顧（Jean-Louis Bricout）、外交委員會議員杜瑪等人15日訪台，今天舉行記者會。

法國國民議會11月以壓倒性票數通過支持台灣參與國際組織決議案，戴扈傑正是決議案發起人；杜瑪則於決議案辯論發言時，高喊「我是台灣」（Je suis Taïwan）。

戴扈傑下午在記者會指出，這項挺台決議案的通過有3項特殊罕見之處：一是法國國民議會很少對國際議題投票，二是決議案受到朝野跨黨派支持，三是法國國會兩院都通過這項決議案。

對於當前台海局勢，戴扈傑表示，國民議會辯論時，他已提醒台海若沒有和平，就沒有穩定，譴責所有威脅行為。杜瑪則說，許多法國人對台海局勢不太了解，多從美國與中國兩強對立的角度看，但實質上是民主與威權的對立。

杜瑪指出，中國外長不久前稱歐洲有些夥伴低估中國人統一的決心，歐盟應對此進一步採取立場；台灣受到直接且具體的威脅，而法國孕育許多民主思想的學者，是相當支持民主的國家，理應支持台灣才是。

杜瑪除期盼能彰顯自由民主的價值及人類的尊嚴，並強調，「台灣的未來、也牽涉人類的未來，我喊出我是台灣，但其實我覺得大家都應該是台灣人」。

海澤則指出，此行來台並非抱持對中國的敵對態度，而是要重申民主制度及支持人民有權決定自己命運的原則，「台灣人民有權利決定當台灣人」；他也支持亞太地區的航行自由，因為這攸關經濟交流。

立陶宛因強化與台灣往來，遭中國制裁及外交降級。外界關切法國訪團對相關發展看法，杜瑪說，她想引述總統蔡英文向立陶宛的喊話「不要怕」，就像澳洲跟中國對立，產品因此遭制裁，但澳洲仍做出與北京對立的決定；法國也應該如此，不要害怕遭中國制裁。

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