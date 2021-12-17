曾向粉絲請假⋯知道不能錯過機會！台漫《小丑醫生》獲日本漫畫獎

▲台灣漫畫家柯宥希（右）與作家逢時合作，以特殊職人為題材創作《小丑醫生》，獲得日本外務省第15屆國際漫畫獎優秀獎「銀獎」。（圖／尖端出版）

記者林育綾／綜合報導

台灣漫畫家柯宥希（顆粒）與作家逢時合作，以特殊職人為題材創作《小丑醫生》，近來獲得日本外務省第15屆國際漫畫獎優秀獎「銀獎」。當年她接到這個創作邀約時，為了把這個特殊職業和意義傳達給更多人「知道不能錯過這個機會！」還特地向粉絲們請假，暫停其他連載，全心投入此創作，如今獲得佳績，粉絲也湧入留言「恭喜！這本真的催淚。」

《小丑醫生》取材自真人真事，描述一位少女失去重病的妹妹後，原本跌落谷底，後來戴上紅鼻子，成為「小丑醫生」，讓寂靜的醫院走廊，瞬間有了笑聲。而這故事是以鏡週刊人物報導中，引進法國「小丑醫生」制度的劇場工作者馬照琪為故事靈感，由編劇及小說家逢時創作原著劇本，再由漫畫家柯宥希進行漫畫改編。

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▲《小丑醫生》取材自真人真事改編。（圖／尖端出版提供）

柯宥希曾經透露，當年收到《小丑醫生》的合作邀約時，雖然還在連載《有何不可》，不過一向關心生命議題的她還是想接下這個任務，希望將這個特殊職業、背後的意義傳達給更多人，「我知道不能錯過這個機會！」

當時她花費了一年的時間，研讀並與編劇逢時討論呈現方法，更親自走訪紅鼻子醫生的工作現場，印象最深刻的就是，當紅鼻子醫生出現時，寂靜的醫院走廊突然多了歡樂的笑聲。雖然身體上的病痛只能拜託醫生，然而那久病的痛苦與麻痺卻無法被治療，她在那一刻感受到紅鼻子醫生的偉大之處，「這就是小丑醫生所帶來的魔幻時刻，讓我非常感動。」

▲柯宥希感受到紅鼻子醫生的偉大之處，「這就是小丑醫生所帶來的魔幻時刻，讓我非常感動。」（圖／尖端出版提供）

如今獲得日本國際漫畫獎優秀獎肯定，她也在個人臉書粉專說，「上一次 #許個願吧大喜 得到日本國際漫畫賞是第5屆，這次 #小丑醫生 得獎是第15屆，赫然發現已經過了10年了啊～ 感謝10年後的我還在畫漫畫，可以的話讓我一直畫下去吧！」粉絲看了消息也紛紛表示「恭喜老師！」、「太棒了！」、「這部真的很催淚！」

▲台灣漫畫家柯宥希與作家逢時合作，創作《小丑醫生》。（圖／尖端出版提供）

而日本外務省（外交部）主辦的「第15屆國際漫畫獎」在15日公布得獎名單，《小丑醫生》獲得第二大獎項優秀獎「銀獎」，這是繼去（2020）年漫畫家韋蘺若明、阮光民分別獲國際漫畫獎最優秀獎（金獎）、優秀獎（銀獎）佳績後，台灣漫畫家實力再次被國際肯定。文化部長李永得獲悉此喜訊後，也對柯宥希表達祝賀之意，更表示將持續支持台灣漫畫產業。

駐日台灣文化中心表示，近兩年與文策院在日本積極合作推廣台灣漫畫，相關成果已逐漸顯現，例如去年「台灣漫畫夜市展」促成阮光民《用九柑仔店》售出日本版權，預計明年1月在日本發行；AKRU作品《百獸笛》於「青騎士 第2B号」漫畫雜誌連載；星期一回收日與楊双子合作的《綺譚花物語》則獲日本出版社THOUSANDS OF BOOKS出版社代理出版日文版，預計明年春天上市。文化中心將持續與日本漫畫出版社及書店合作，在日本推廣台灣漫畫並提升能見度，促成更多台灣漫畫進入日本市場。