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《慾望城市》大人物遭控性侵　2女揭他鏡前性愛癖好：粗暴到濺血

▲▼Chris Noth。（圖／AP）

▲克里斯諾斯（右）在《慾望城市》飾演女主角凱莉的男朋友。（圖／AP）

記者崔子柔／綜合報導

男星克里斯諾斯（Chris Noth）在《慾望城市》中出演經典角色「大人物」（Mr.Big）後聞名，全新續集《慾望城市：華麗下半場》在9日開始熱播，沒想到克里斯諾斯卻遭2名女子指控性侵，引起各界震驚。

根據《衛報》報導，2名互不相識的女子先後向媒體爆料，其中一名40歲女子表示，她在22歲時遇上當時49歲的克里斯諾斯，有次以討論某本書為由被邀請去他的公寓，克里斯諾斯卻在鏡子前想強暴她。

該女表示，她當時不斷喊著「很痛！停下來」，不過反抗無效，甚至到最後哀求他至少戴上保險套，沒想到克里斯諾斯的回覆竟是一頓嘲笑。她離開後發現襯衫上有血，才由朋友協助前往醫院治療，傷口還縫了幾針。

▲▼「Mr. Big」克里斯諾斯（Chris Noth）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼克里斯諾斯遭2名女子指控性侵。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼Chris Noth。（圖／AP）

另名現年31歲的女子則說，她在25歲時碰上60歲的克里斯諾斯，當時2人相約晚餐，並喝了點酒，後來陪克里斯諾斯回到他的公寓，就在鏡子前遭到強暴，「事發當下我甚至哭了出來」，後來2人就沒有再見面。

2名女子都說是因為看到《慾望城市：華麗下半場》將推出的新聞，才選擇爆料這件事，若她們的指控屬實，克里斯諾斯就是在婚後做出這些事。

克里斯諾斯則聲明指出，以上2名女子是他在幾年前甚至幾十年前處過的對象，但這些絕對是子虛烏有的指控，雙方都是你情我願，他不會強迫別人，且認為事情爆出的時間點相當可疑，「我不知道這些故事從哪裡冒出來，但我能確定我沒有性侵這些女性」。

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