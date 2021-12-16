百貨公司驚見鬼腳印！10年內多人目擊　追查發現一個共同點

▲百貨地板上出現6趾小鬼腳印。（圖／翻攝自Leslie Dacion臉書，下同）

圖、文／CTWANT

世界上有許多不同的靈異傳說，有些人認為只是巧合，但也有人深信不疑，菲律賓就有個靈異傳說「浮上檯面」，經追查後發現，這個靈異現象已經持續了10年左右......。

▲菲律賓的社群網站上最近流傳著其妙的謠言，百貨地板上出現6趾小鬼腳印。

在菲律賓巴朗牙（Balanga）就有一樁流傳多年的靈異事件，當地的百貨公司地板上，時常會出現「6趾小鬼腳印」，日前有女網友在臉書曬出多張照片，內文提到，「看來『他』現在在我們的攤位上面玩」，照片上可見有個小小的6趾泥巴腳印，在白色的地板上看起來更加明顯，詭異的是，地板上只出現了「一隻腳」，並沒有另一隻腳踩過的痕跡，令人不禁覺得毛骨悚然。

▲女網友在臉書曬出多張照片，內文提到，「看來『他』現在在我們的攤位上面玩」。

在巴朗牙的幾間購物中心裡，經常有人發現地板上莫名出現這小孩的腳印，有時沾滿泥土，有時甚至印滿血跡，腳趾數也不一定固定，更驚人的是，這些腳印永遠都只出現一隻。貼文曝光後，引起網友們熱烈討論，有網友表示，「若擦掉一個腳印的話，就會出現另一個腳印」，還有網友說「這種腳印通常都在晚上出現，而且會出現在不同的店裡」。

事實上，不少人似乎都有看過腳印的經驗，像是網友kyuriiie就分享了較詳細的故事，「這區的購物中心會出現腳印，已經好幾年了。通常出現的時候都是髒兮兮的印痕、也不成對、只有一隻腳」。這名網友懷疑過是不是只是普通小朋友踩出來的，但誰家的父母會讓小朋友不穿鞋子逛街，更不用說這踩踏出來的腳印，應該也要左右腳都有才對。

也▲有人發現5趾小鬼腳印。

另一位女網友的說法則透露，這一區的購物中心有「鬼影嬰兒」，據說一位在百貨商場擔任快要10年的經理，她聽過很多關於這些鬼腳印的故事，甚至聽說有些客人曾經見過鬼影嬰兒，據說曾經有一位客人對著空無一人的椅子大喊，「你在幹什麼」，因為這位消費者看到一名孩子坐在他身旁，但是膝蓋卻彎成怪異的模樣，但是對於這些說法都無從查證。

不過對天性算樂觀的菲律賓人來說，這個鬼腳印其實並不會帶來恐懼，反倒認為這是一個幸運的象徵，據悉，當地人深信，只要被「腳印」選中，就能保佑該店家生意興隆，也難怪有人見到地面上有這鬼腳印還能開心表示，「今天他來這裡玩了」。

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