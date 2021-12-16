　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

百貨公司驚見鬼腳印！10年內多人目擊　追查發現一個共同點

百貨地板上出現6趾小鬼腳印。（圖／翻攝自Leslie Dacion臉書，下同）

▲百貨地板上出現6趾小鬼腳印。（圖／翻攝自Leslie Dacion臉書，下同）

圖、文／CTWANT

世界上有許多不同的靈異傳說，有些人認為只是巧合，但也有人深信不疑，菲律賓就有個靈異傳說「浮上檯面」，經追查後發現，這個靈異現象已經持續了10年左右......。

菲律賓的社群網站上最近流傳著其妙的謠言，百貨地板上出現6趾小鬼腳印。

▲菲律賓的社群網站上最近流傳著其妙的謠言，百貨地板上出現6趾小鬼腳印。

在菲律賓巴朗牙（Balanga）就有一樁流傳多年的靈異事件，當地的百貨公司地板上，時常會出現「6趾小鬼腳印」，日前有女網友在臉書曬出多張照片，內文提到，「看來『他』現在在我們的攤位上面玩」，照片上可見有個小小的6趾泥巴腳印，在白色的地板上看起來更加明顯，詭異的是，地板上只出現了「一隻腳」，並沒有另一隻腳踩過的痕跡，令人不禁覺得毛骨悚然。

女網友在臉書曬出多張照片，內文提到，「看來『他』現在在我們的攤位上面玩」。

▲女網友在臉書曬出多張照片，內文提到，「看來『他』現在在我們的攤位上面玩」。

在巴朗牙的幾間購物中心裡，經常有人發現地板上莫名出現這小孩的腳印，有時沾滿泥土，有時甚至印滿血跡，腳趾數也不一定固定，更驚人的是，這些腳印永遠都只出現一隻。貼文曝光後，引起網友們熱烈討論，有網友表示，「若擦掉一個腳印的話，就會出現另一個腳印」，還有網友說「這種腳印通常都在晚上出現，而且會出現在不同的店裡」。

事實上，不少人似乎都有看過腳印的經驗，像是網友kyuriiie就分享了較詳細的故事，「這區的購物中心會出現腳印，已經好幾年了。通常出現的時候都是髒兮兮的印痕、也不成對、只有一隻腳」。這名網友懷疑過是不是只是普通小朋友踩出來的，但誰家的父母會讓小朋友不穿鞋子逛街，更不用說這踩踏出來的腳印，應該也要左右腳都有才對。

也有人發現5趾小鬼腳印。

也▲有人發現5趾小鬼腳印。

另一位女網友的說法則透露，這一區的購物中心有「鬼影嬰兒」，據說一位在百貨商場擔任快要10年的經理，她聽過很多關於這些鬼腳印的故事，甚至聽說有些客人曾經見過鬼影嬰兒，據說曾經有一位客人對著空無一人的椅子大喊，「你在幹什麼」，因為這位消費者看到一名孩子坐在他身旁，但是膝蓋卻彎成怪異的模樣，但是對於這些說法都無從查證。

不過對天性算樂觀的菲律賓人來說，這個鬼腳印其實並不會帶來恐懼，反倒認為這是一個幸運的象徵，據悉，當地人深信，只要被「腳印」選中，就能保佑該店家生意興隆，也難怪有人見到地面上有這鬼腳印還能開心表示，「今天他來這裡玩了」。

延伸閱讀
搜奇／菲律賓魔神仔　住在芭檑樹上愛抽菸草的巨靈
染疫孕婦臨盆「40醫院無床拒收」　慘躺救護車徘徊街頭10小時
看不懂小一生國文作業　崩潰父問「這個字」意思網全錯一片

►就是這件了！送男友當禮物

ET快訊
快訊／多明尼加飛機墜毀！　機上9人全罹難
菲百貨公司驚見鬼腳印！10年內多人目擊　追查發現一共同點
體育局股長獨攀中央尖山失聯5天！最後位置曝　家屬求助跑山獸
地表最騷新娘！半裸丁字褲抖臀蹭賓客　超狂影片曝光
她上駕訓班…逼教練連噴「經典語錄」：自己買路吧　網笑到肚子痛
國中少女許願「想要一張床」！一家4口擠5坪房　每晚怕屋頂塌下
財神大樓是我家　66歲謝阿姨領津貼過活搬不離住42年的小套房
日本第一牛郎羅蘭大吃台灣美食　這款「本土飲料」竟讓他上癮

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

運將深夜載到「無頭女大生」　轉頭一看換她驚呆

百貨公司驚見鬼腳印！10年內多人目擊　追查發現一個共同點

日本服飾店試穿衣「要戴頭套」！ 網驚呼：活了30歲才知道

麥當勞叔叔竟變這樣　薯條塞進下面！麥粉崩潰「我不吃了」

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

轎車巷內迴轉「倒車讓騎士先過」　突衝上人行道撞破花盆：歸剛唉！

王力宏親認離婚「決定分開生活」　與李靚蕾8年婚姻告吹：很遺憾

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

騎士「3貼闖紅燈」駕駛急煞閃避　追1公里攔車訓斥：撞到要算誰的

王力宏傳婚變！情斷8年妻李靚蕾　2年IG無互動...經紀人：沒這回事

19歲少女獨駕「飛抵台灣視角曝光」　降落松山機場靠飛機旁爽喝珍奶！

運將深夜載到「無頭女大生」　轉頭一看換她驚呆

百貨公司驚見鬼腳印！10年內多人目擊　追查發現一個共同點

日本服飾店試穿衣「要戴頭套」！ 網驚呼：活了30歲才知道

麥當勞叔叔竟變這樣　薯條塞進下面！麥粉崩潰「我不吃了」

酸菜鍋到麻辣鴨血鍋！國泰萬怡Buffet推火鍋季　加入會員即打8折

2022開運必備！胡麻醬料理吃起來～過年聚會天天「胡麻將」

從護理師轉戰實況主　「狂死系」瑞娜曝粉絲暖信：你開台救贖了我

快訊／多明尼加飛機迫降「跑道上墜毀」　機上9人全罹難

公車急剎婦跌倒昏迷！整車大人嚇呆　小六女冷靜報案感動全網

蘋果「歷代最暢銷」iPhone 6 Plus　年底列入過時產品名單

溝鼠神隱偷吃1個月　關門瞬間竟夾住牠！屋主陷兩難：不開就掛在那

運將深夜載到「無頭女大生」　轉頭一看換她驚呆

台積電今除息、金管會兩面向打炒房　財經HOT 5一次看

《華燈》暗黑版尺度超大！Swag女神COS「春光全露」　震撼畫面曝

《華燈初上》中村先生獻花「花子」臉頰吻　劉品言驚喜：雖然不是我的客人XD

新奇熱門新聞

百貨公司驚見鬼腳印　10年內多人目擊

男友從不請客！連「開房間」都AA制　她爆氣分手

美學生考中文「地獄級題目流出」　網驚：要重學中文了

日本服飾店試穿衣要戴頭套！ 網驚呼：長知識了

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

捷運廁所「半夜傳詭異敲門聲」！

麥當勞叔叔薯條塞下面　麥粉崩潰「不吃了」

時空穿越者困2021　預言12月有2大事

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

美國情報總監爆「UFO恐真的來自外星」

神鬼先知曝2022降7災殃！1國被點名難逃末日

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

用山羊舌頭做刑具！殺人不見血卻讓人聞風喪膽

擁34公分大鵰！他蟬聯20年「世上最大陰莖」寶座

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

陶晶瑩搭高鐵巧遇男星！　悄舉手機偷拍：一路唬爛

陸第一懶人吃飯只要爸媽餵！雙親病逝23歲就活活餓死

兒子傳的訊息都是亂碼　破門驚見他倒臥浴室3天

弟弟陪睡　比特犬壓到腿麻仰頭崩潰

王力宏爆「離婚最後稻草」曝光！5年前就想分開

冷氣團鋒面夾擊　急凍12度時間曝

王力宏驚傳離婚了！知情人揭內幕

幼兒園師「下班偷抽菸」她氣炸　網無奈：放過老師吧

她盼男友「放夭八假」竟打1985　過來人：會很硬

王力宏老婆「超強大背景曝光」！

她上駕訓班　逼教練狂噴8金句

雷伊將「北轉飄移」全台連下3天　急凍10度時間曝

北上給男友驚喜！桃園女到公司門口心碎了

月經來這時瘦最快！3階段懂吃「血流超順不經痛」

館長被黃士修惹怒！　改變心意表態核四：不同意

更多

最夯影音

更多
被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！
跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

轎車巷內迴轉「倒車讓騎士先過」　突衝上人行道撞破花盆：歸剛唉！

轎車巷內迴轉「倒車讓騎士先過」　突衝上人行道撞破花盆：歸剛唉！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面