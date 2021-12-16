她上駕訓班…逼教練連噴「經典語錄」：自己買路吧　網笑到肚子痛

▲原PO上駕訓班，教練崩潰狂噴金句「如果家裡有條件的話，自己買一條路吧」。（圖／資料照）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣汽車及機車的密度相當高，「考駕照」是許多台灣人的共同回憶。一名網友在臉書「爆廢公社」分享，當初練車時的無厘頭行為及問題，導致駕訓班教練不斷噴出「經典金句」，其中最後一句讓網友紛紛笑說「能感受到教練的絕望」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，自從考到駕照到現在快滿一年了，但她從來沒有開車出去「禍害」別人過，回憶起當初考駕照練車時，讓駕訓班教練不斷狂噴金句，她就好奇「大家有什麼教練經典語還是開車笑話嗎」。

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原PO分享她與教練的逗趣對話：



第一個：

教練：把方向盤打死

我：怎麼打死？

教練：把我打死。

第二個：

教練：你椅子調那麼近是要給方向盤餵奶嗎？

第三個：

有一次我下車忘記拔安全帶。

教練：你是打算把車揹走嗎。

第四個：

我轉彎，教練沈默很久。

教練：我們一起下車把方向燈吹滅吧。

▲原PO上駕訓班，逼出教練狂噴金句。（圖／資料照）

第五個：

教練：綠燈你還不走，是沒有你喜歡的顏色嗎？

第六個：

教練：煞車。

我：他怎麼不煞車。

教練：你不踩煞車他怎麼會煞車。

第七個：

考試要考左右擺頭。

我：是我的頭要左右擺頭還是車頭要左右擺頭。

最後一個：

當我拿到駕照後，

教練說：如果家裡有條件的話，自己買一條路吧。

其他網友看了紛紛笑說，「有一次教練叫我加油，我就猛踏油門，我永遠忘不了教練驚恐的樣子，原來是要我考駕照加油」、「笑到我肚子好痛喔」、「你的教練一定很絕望」、「我在捷運笑到懷疑自己」、「我的教練在我第二次上課後，就不曾在我旁邊了」。

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