台北女追劇驚見「母被性侵影片」崩潰！男友遞1張紙條認了

▲陳男女友要連結手機網路追劇時，驚見媽媽被性侵的影片。（示意圖／pexels）



記者黃哲民、鄒鎮宇／台北報導

台北一名20多歲陳姓男子跟女友從國中開始交往，因兩家人熟識，經常到女友家住宿，沒想到竟趁機性侵女友的媽媽，還拿手機錄下過程被發現。台北地院認為，陳男到案後翻供否認犯行，但證據確鑿，因此依乘機性交罪判刑3年8月，全案可上訴。

陳男與女友從國中開始交往，愛情長跑8年，時常到女友位於萬華的住處過夜，因此得知女友的媽媽會服用鎮定劑或安眠藥入睡。陳男2018年9月7日凌晨先以激將法讓女友喝酒，灌醉對方後趁機進入女友媽媽的臥室，在旁邊還有3名小孩的情況下，性侵得逞。

期間，陳男拿著女友借他的手機錄下影片，打算日後回味。沒想到，陳男女友事後要使用iPAD追劇，打開手機連結網路時，驚見手機內有影片正在上傳，點開驚覺是媽媽躺在床上被性侵的過程，氣得詢問陳男並錄音存證。

▲陳男灌醉女友後，性侵女友媽媽並以手機錄影。（示意圖／免費圖庫pixabay）



陳男見狀不斷閃躲說「沒有啊」、「不知道」，讓女友氣炸嗆「臭俗仔！敢做不敢當！」「你媽沒生嘴給你嗎」、「還是要去警察局說」，陳男才用寫紙筆寫下「用手指用她」，讓女友再次爆氣，「她是誰？她是我媽！」「骯髒」、「賤」、「垃圾」，她絕望表示「我愛你，你愛的是我媽嗎？」、「我對你陳先生而言，是不是可有可無？」

豈料，陳男到案後翻供辯稱，女友提供的錄音檔聲音很小，懷疑是別人的聲音，認為女友找人誣陷他。另外，女友媽媽證稱，她不知道被性侵且錄影，但陳男常用藉口進入她房間，有次發現自己褲子被脫一半，而陳男就站在床邊。

法官比對陳男手寫的紙條，認為與陳男的筆跡相符，且錄音若找他人冒充，對話內容其實可以直接認罪，因此認定陳男毫無悔意，考量他沒和解彌補但無前科，依乘機性交罪判刑3年8月，全案可上訴。

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