不滿員工太常尿尿！　總經理廁所前裝監視器抓「薪水小偷」

▲某公司在廁所前增設攝影機。（示意圖，與本事件無關／取自免費圖庫pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

「這公司也太扯了吧？」一名網友昨（7）日在PTT發文指出，某公司蘇姓總經理公告表示，「發現有同仁如廁時間及次數過於頻繁，故增設攝像頭做監控使用」，引起不少鄉民反彈。

原PO不解表示，「真的有公司到總經理層級在管這種東西？」，「一直在位子上就會增加產值，是站衛兵嗎？這比中世紀時代還落後的思維能當到總經理也太扯了吧！」

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▲原PO發文。（圖／翻攝自PTT）



根據原PO附上的公告內容，該名總經理提到，公司在上午10時及下午3時都有10分鐘休息時間，讓員工喝水、如廁及活動身體，但有同仁在休息時間結束後才去喝水如廁，影響到公司運作，如果情況未能改善將取消「10分鐘休息的福利」。

公告另指出，因為有部分同仁如廁時間及次數過於頻繁，將在廁所前走道增設攝像頭做監控使用，希望同仁不要濫用如廁時間，來做不該於上班時間做的事。

▲公告內容。（圖／翻攝自PTT）



文章引起廣大討論，有鄉民揪出該自動化機械公司位於桃園市平鎮區，紛紛留言表示，「休息十分鐘是福利，這監獄吧」、「 太扯了，裝監視器抓出薪水小偷」、「連休息也不行是要插導尿管工作嗎」、「這篇就是典型的在管奴隸而不是在經營公司」。

不過也有人認為，「花錢不是請你來大便」、「領錢就乖乖在崗位，上班時間頻繁偷時間是怎樣」、「產線可以亂跑嗎？不爽不要做啊」、「傳產產線吧，產線的話不意外，一堆給方便當隨便的」。

▼鄉民熱議。（圖／翻攝自PTT）

