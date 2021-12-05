唸書哥在咖啡店猛嗆2女「安靜點」　他坐後面看傻眼：你戴耳機唉

▲唸書哥在咖啡廳突然嗆2女安靜點，他目擊全程傻了：「你戴耳機唉」。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／趙蔡州報導

連鎖咖啡廳路易莎日前才發生，有顧客在店內小聲交談時，被學生要求閉嘴。有一名網友4日在「爆廢公社」表示，他在某咖啡廳消費，一名戴著耳機的學生突然叫隔壁2名女生「講話安靜點」，讓他看了相當傻眼，因為當時他就坐在女生後方，「女生真的沒什麼聲音，學生戴耳機竟然聽得到」。

原PO在爆廢公社表示，這名學生在咖啡廳戴耳機一邊溫習功課，下一秒突然叫隔壁的2位女生「講話安靜點」，就算2位女生已經道歉，學生仍持續怒瞪2人。他目擊整個過程，表示，「我坐在女生後方，都沒有聽到什麼聲音了，你戴著耳機竟然聽得到，我真的老了，耳朵不中用了」。

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其他網友看了紛紛表示，「咖啡廳不是圖書館吧，有規定不能說話嗎」、「安靜是給你方便，不是義務好嗎，」、「又是一個把咖啡店是K書中心的自私鬼」、「在咖啡廳還不能說話」，也有人認為，「咖啡廳現在都一堆學生佔位，甚至帶外食不點餐廳食物，各種亂象」、「佔位又不點食物，還要求現場安靜，到底誰是老闆」。

針對上述各種亂象，路易莎先前曾回應，路易莎咖啡以「全方位生活門市」期待提供消費者飲食、閱讀、交流、工作的場域，並藉由桌型、插座設置區塊、或包廂，盡量區隔消費者使用需求，希望顧客間也能尊重彼此需求，而我們沒有硬性規定音量，除非是真的有造成多數客人感到不便的情形，才會加以柔性勸導。

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