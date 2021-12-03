22歲正妹創業失敗！沒錢租屋逃到鄉下住　拍農村生活意外爆紅

▲日本正妹創業失敗，但她並沒有因此喪氣。（圖／Instagram@rinninniku）

實習記者廖翊慈／綜合報導

日本22歲的正妹Rin（りん）在大學畢業後，如願在名古屋開了一間夢想中的美容院，怎料受到新冠疫情影響，忍痛轉售美容院，失去房子又破產的她，連住的地方都沒了，迫使她來到北海道鄉下，拍攝影片紀錄自己的農村生活，美麗的風景意外開啟她成為爆紅YouTuber之路。

據日媒Jタウンネット報導， Rin在去年夏天，承受不住美容院的虧損後，宣布破產，「我想讓許多女性在我的美容院享受，但疫情帶走我的夢想還有房子」，後來她有了離開故鄉的想法，「北海道是我的選擇之一，所以我當時聯絡了在北海道知名的 YouTuber 」，決定搬到北海道後，正式開啟Rin的YouTube之路。

Rin表示，「我當時跟家人拿了一筆錢，租了一間房租7000日圓（約新台幣1717元）的老房便開始在北海道拍片了」。由於她的影片充滿神秘的氣息，錄下的風景、背景音樂，及旁白都完美契合，成為她獨特的風格。去年的12月，她在YouTube以「22歲破產」為題上傳了第一部影片。

▲Rin拍攝的鄉村主題廣泛。（圖／Instagram@rinninniku）

Rin涉獵的鄉村主題很廣，包括種田、露營，甚至是釣魚，「幸運的是，我有很多時間，所以我能夠做很多事情」，在學生時期便養成拍攝及剪輯的愛好，對於她來說，獨自一人完成影片並非難事，「基本上我可以單獨完成拍攝和剪輯影片，但需要很多時間，因為要使用三腳架並反復自拍，多次用一個相機改變角度。」

不到1年的時間，至今YouTube頻道「りんの田舎暮らし」（ Rin的鄉村生活）訂閱人數已將近20萬。她表示，「希望能透過我的影片，不管以什麼形式，讓大家感受到北海道的美，就算只有一點點也好。」