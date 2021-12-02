NDI米德偉：解嚴時來台學中文　「沒人預測台灣33年變民主燈塔」

▲開放國會論壇。（圖／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

2021年開放國會論壇2日登場，美國國際民主協會（National Democratic Institute, NDI）會長米德偉（Derek Mitchell）會中談及，他在1988年、台灣剛解嚴時來台學中文，當時台灣人面對不確定的民主未來，不過，33年過去後，台灣已經成為亞洲國家的民主燈塔，「沒有人可以預測到」，直言台灣展現出來的民主任性，是其他國家可以效仿的對象。

米德偉今天在開幕致詞時談及，33年的今天，12月2日，是他第一次來到台灣的日子，1988年他剛開始學習中文，台灣也剛開始解嚴，面對不確定的民主未來，在座的各位仍然能記得過去那段艱辛的日子，「33年過去了，我的中文不見得有多好，但是台灣和過去已經很不一樣，我沒有想過自己可以於公於私與台灣有這麼深厚的關係，也沒有人可以預測到台灣的民主可以那麼成功，台灣已經成為亞洲國家的民主燈塔。」

米德偉談及，沒有任何一個民主是完美的，美國的不完美、台灣的也不完美，大家都還有很長一段路要走，然而，過去數十年間，即便遭受到安全上的威脅，台灣一直以來展現出的民主韌性，是值得美國尊崇效仿的對象，不僅是在亞洲，在全球艱難的時候持續捍衛民主價值。

此外，米德偉在上午「國會透明度、信任與多元參與」場次表示，世界上有太多國家、有不同的政治體制，民眾可能會對民主失望，國際間也有帶著惡意行為者，為了自己的私利推翻民主政體，也有很多年輕人對政府、民主政治抱持懷疑態度，不過，當政府更加透明開放的時候，民意是會改變的。

米德偉強調，政府和國會透明開放，才能夠讓年輕人、女性、還有其他備受歧視的群族更相信民主政治，美國國際民主協會在全球許多國家支持國會透明化，在台灣則與立法院合作，今年3月建立了開放國會行動倡議，並用新科技打擊假資訊，讓公眾可以取得新資訊。

▼蔡英文今天出席「2021年開放國會論壇」活動。（圖／記者周宸亘攝，下圖同）