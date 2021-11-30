中正高中校友「震撼管樂團」公演　感謝這5個國家助台走出疫情

生活中心／台北報導

由中正高中管樂社畢業校友籌組的「震撼管樂團」，至今已邁入第 36個年頭。為了感謝世界各國捐助台灣疫苗，以及在疫情期間辛勞的醫護人，震撼管樂團今年也特別在台北市二二八公園露天音樂台舉辦「走出疫情，擁抱世界」公益音樂會，由於當天天氣不錯，許多民眾趁著假日走出戶外，音樂會現場演出美國、日本、捷克、波蘭、斯洛伐克五國的音樂曲目，現場座無虛席，民眾也體驗了一個美好的音樂饗宴。

這場11月28日舉行的音樂會，集合了不少善心企業贊助，包括忠訓國際、禾陽整合行銷、正遠保險、河合鋼琴、豪聲樂器，中正高中校長江惠真除了肯定震撼管樂團一直透過音樂，為社會傳遞愛與溫暖，並不斷突破自我，也肯定震撼管樂團成長茁壯，透過贊助藝文活動為社會建立「愛、關懷、包容、互助」，讓優美的音樂與愛結合，在疫情期間堅定地帶來療癒人心的力量。

震撼管樂團孟義超團長表示，樂團要特別感謝社會大眾支持，以及忠訓長期的陪伴與贊助，推動管樂之美，本次選出美國、日本、捷克、波蘭、斯洛伐克等國家具有文化連結的音樂曲目做為感恩演出內容，輔以安慰人心的各類型跨界曲目，用音樂撫慰因疫情而緊繃不安的人心，讓生活可以有正向積極的態度。

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忠訓董事長陳訓弘強調，當「真誠陪伴，直到實現希望」的信念被實踐，便能為社會注入正向能量與善的循環，進而促進社會和諧。忠訓基於「讓人生命更美好」的企業理念，以及回饋社會的企業責任，忠訓陪伴震撼走過11個年頭，忠訓將震撼管樂團的年度公演視為重大盛事，全台眾多夥伴皆全力參與。在充滿正能量的磅礡音樂中感受巨大的鼓舞，我們會一直陪伴著震撼管樂團、陪伴著樂迷朋友一起走下去。